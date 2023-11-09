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退休家扶社工「人退心不退」 赴雲林偏村捐愛心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
一群來自各地的家扶退休社工組團到台西鄉捐善款並學習剝蚵，體驗漁村生活並參觀3D藝術村。記者蔡維斌／攝影
一群來自各地的家扶退休社工組團到台西鄉捐善款並學習剝蚵，體驗漁村生活並參觀3D藝術村。記者蔡維斌／攝影

一群來自全國各地大半生都奉獻家扶幫助無數家庭的退休社工劉淑惠、黃慧珍、林彩鳳、謝淑女、劉素珍、郭幼萍、游一帆等人，今天專程到雲林家扶台西希望教室，贊助家扶歲末捐款，也走訪台西海口庄體驗剝蚵樂趣、暢遊箔子寮藝術村，深入探尋漁村的生活景態。

74歲的劉淑惠自稱她們是『家扶花甲團』，她說，從年輕時投入家扶團隊，當時家扶草創不久，而台灣各地卻有許多等待扶助的家庭或困苦的人，當年社會資源也沒那麼豐沛，但大家本著仁濟精神，一路走來看到家扶在各地茁壯，也看到社會和善光明的一面，「助人的確是一種快樂和幸福！」。

這群把青春歲月奉獻給家扶的老姑娘，今天相邀來到台西家扶希望教室，除了捐助善款，也展開漁村生活的體驗，第一站以台西生產最多的牡蠣，體驗討海人剝蚵的情景，希望教室還請來剝蚵經驗已近80年的90歲剝蚵達人「阿霞」阿嬤來指導剝蚵技巧，大家拿起蚵刀一剝，一粒粒如明珠般的牡蠣乍現，讓她們驚喜連連。

黃慧珍說，她常吃牡蠣但剝蚵還是初體驗，想剝好一粒牡蠣沒那麼容易，因分不清頭尾，也找不到開口洞，不知如何下刀，太大力又怕傷到殼內的蚵肉，太小心又剝不開，沒想到看似簡單的工作，卻弄得大家大汗小汗直流，的確真辛苦，也體驗漁民「粒粒皆辛苦」的道理。

青年返鄉的善水咖啡老闆王柏惟也當起導覽，除讓大家品賞香醇咖啡，細說故鄉的願景，也帶領大家遊四湖鄉箔子寮神仙3D彩繪村，西遊記孫悟空大戰牛魔王、盤古開天，一幅幅立體十足的彩繪令人驚艷，彩繪大師曾進成親自解說，讓大家深深感受「高手在民間」。

雲林家扶中心主任廖志文說，台西沿海風頭水尾，有更多弱勢人家待援，感謝各地來的資深社工，來偏鄉探索漁村生活百態，人退休但善心不退休。

一群來自各地的家扶退休社工組團到台西鄉捐善款並學習剝蚵，體驗漁村生活。記者蔡維斌／攝影
一群來自各地的家扶退休社工組團到台西鄉捐善款並學習剝蚵，體驗漁村生活。記者蔡維斌／攝影
一群來自各地的家扶退休社工組團到台西鄉捐善款並學習剝蚵，體驗漁村生活，把自己剝的蚵煮成好吃的蚵仔麵線。記者蔡維斌／攝影
一群來自各地的家扶退休社工組團到台西鄉捐善款並學習剝蚵，體驗漁村生活，把自己剝的蚵煮成好吃的蚵仔麵線。記者蔡維斌／攝影
一群來自各地的家扶退休社工組團到台西鄉捐善款並學習剝蚵，體驗漁村生活。記者蔡維斌／攝影
一群來自各地的家扶退休社工組團到台西鄉捐善款並學習剝蚵，體驗漁村生活。記者蔡維斌／攝影

牡蠣 教室 咖啡

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