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周六親子來種菜 南市太康有機專區農事體驗

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市太康有機專區周六辦農事體驗，自中華電信退休的黃福來，也在太康有機農場耕作，他表示，友善環境種植要永續經營。圖 ／太康有機專區提供
南市太康有機專區周六辦農事體驗，自中華電信退休的黃福來，也在太康有機農場耕作，他表示，友善環境種植要永續經營。圖 ／太康有機專區提供

台南市柳營太康有機農業生產合作社11日將舉辦「好遊趣活動」，安排8組主題遊程，提供種菜、採收、採果、手作DIY等體驗，邀請遊客周六親子同遊，藉由貼近土地，更了解有機蔬果特色及生產過程。

太康有機專區位於柳營義士路太康綠隧南側，是全台首處官辦民營有機農業示範專區，由生展公司進駐營運，提供食農教育、有機特色農產品展售及舒適休閒環境供民眾參訪，近來因消費者對有機食材的認知提升、食農教育體驗需求；目前除供應團膳、學生營養午餐，也與有機超市通路契作生產，並推展食農教育。

太康有機農業生產合作社理事主席鄭鴻權表示，這次周六「好遊趣活動」，8組主題遊程各有特色；有帶學員摘檸檬、找天牛，或到溫室採菜、種有機蔬菜，也有採洛神花、摘採絲瓜，以及香草植物的五感體驗等，適合親子同遊。

至於費用，每人收費300元（幼兒園以下免費，無供餐），包含保險、午餐、農產品採摘、DIY費用。洽詢電話（06）6226101或0972800952。

南市柳營太康有機專區周六辦農事體驗，邀請各界來參與，圖為當地盛產的有機火龍果。圖 ／太康有機專區提供
南市柳營太康有機專區周六辦農事體驗，邀請各界來參與，圖為當地盛產的有機火龍果。圖 ／太康有機專區提供

食農教育 親子 生產合作社

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