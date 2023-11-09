嘉市首創全台首座「停車再開」科技執法 最快下月在這路口啟用

全台首座針對「汽機車不依規定停車再開」科技執法，最快下個月在國華街與崇文街口啟用，用路人反映搞不懂取締標準？警察局長陳炯旭上午答覆議員鄭光宏質詢說，科技執法僅取締崇文街雙向違規車輛，採動態錄影非照相取締，會由人工判別，希望用路人確實「停車再開」，勸導期至少2個月。

鄭光宏說，近來許多民眾反映不清楚取締標準？所謂「停車再開」指的是機車騎士雙腳要落地、汽機車煞車燈是否有亮燈，或者在停止線前汽機車需完全停止再行駛，建議警局加強宣導，增加勸導期，同時比照警政署製作圖卡，宣導汽機車行經斑馬線禮讓行人圖卡，讓民眾確實了解取締標準。

據統計，國華街與崇文街口事故頻繁，近4年共發生41件交通事故，肇事原因分析，有40件都是「未依規定停車再開（未依規定讓車），」市府歷年來陸續增加交通桿、反射鏡、黃網線及延伸路口紅線等皆效果不彰，110年交通部運研所將該路段列為高風險路廊，希望透過科技執法提醒用路人，降低事故。

市警局今年新增「忠孝路與保健街口」、「文化路、興達路與博愛路口」及「國華街與崇文街口」三處科技執法，僅崇文街取締標準為「汽機車不依規定停車再開」，陳炯旭指出，「停車再開」科技執法，嘉市全國第一個實施縣市，警局將會積極搜集執法數據，提供給其他縣市參考。