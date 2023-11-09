聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市首創全台首座「停車再開」科技執法 最快下月在這路口啟用
全台首座針對「汽機車不依規定停車再開」科技執法，最快下個月在國華街與崇文街口啟用，用路人反映搞不懂取締標準？警察局長陳炯旭上午答覆議員鄭光宏質詢說，科技執法僅取締崇文街雙向違規車輛，採動態錄影非照相取締，會由人工判別，希望用路人確實「停車再開」，勸導期至少2個月。
鄭光宏說，近來許多民眾反映不清楚取締標準？所謂「停車再開」指的是機車騎士雙腳要落地、汽機車煞車燈是否有亮燈，或者在停止線前汽機車需完全停止再行駛，建議警局加強宣導，增加勸導期，同時比照警政署製作圖卡，宣導汽機車行經斑馬線禮讓行人圖卡，讓民眾確實了解取締標準。
據統計，國華街與崇文街口事故頻繁，近4年共發生41件交通事故，肇事原因分析，有40件都是「未依規定停車再開（未依規定讓車），」市府歷年來陸續增加交通桿、反射鏡、黃網線及延伸路口紅線等皆效果不彰，110年交通部運研所將該路段列為高風險路廊，希望透過科技執法提醒用路人，降低事故。
市警局今年新增「忠孝路與保健街口」、「文化路、興達路與博愛路口」及「國華街與崇文街口」三處科技執法，僅崇文街取締標準為「汽機車不依規定停車再開」，陳炯旭指出，「停車再開」科技執法，嘉市全國第一個實施縣市，警局將會積極搜集執法數據，提供給其他縣市參考。
鄭光宏贊同警方執行科技執法，保障用路人安全，但取締標準一定要清楚，千萬不要讓員警維持交通安全與市民生命財產安全美意，遭惡意曲解成「搶錢」，因此設備驗收啟用後，勸導期至少要3個月，警察局也要製作取締標準圖卡，透過各社群平台及媒體管道，廣泛讓市民知道，共同維護路口交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言