嘉市將補助弱勢、嬰兒接種輪狀病毒疫苗 議員盼全面補助

嘉義市衛生局編預算，明年補助設籍嘉市低收入、中低收入6個月以下嬰兒，接種輪狀病毒疫苗，議員張秀華上午質詢，市府財政零負債，六都只有高雄未編補助低收、罕見疾病幼兒接種疫苗，希望市府評估全面補助5歲以下幼兒接種疫苗；衛生局長廖育瑋說，會視財政狀況納入評估研議。

張秀華問廖育瑋輪狀病毒有那些症狀？好發期是什麼時候？接種疫苗費用，廖說，輪狀病毒屬於單股RNA病毒，透過糞口傳染，是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，通常會引起嘔吐、水瀉（拉肚子時呈現水狀）、發燒、腹痛、食慾不振、甚或脫水等症狀。

秋冬11月至隔年3月好發，1月是顛峰，如廁後洗手，避免將雙手放到口腔，飯前洗手等措施，才能有效進行預防。國內上市廠牌有2劑、3劑時程，都是口服疫苗，完整接種輪狀病毒疫苗費用大約4000至6000元，

張秀華說，台北、新北、台中、雲林、台南，甚至台東、花蓮都補助疫苗，一般幼兒2100元，六都只有高雄未編補助低收、罕見疾病幼兒接種疫苗，家庭或托育場域有嬰幼兒感染，其他孩童很快受影響，幼童感染需在家休養或住院，家長花費心力時間照顧，造成經濟負擔，尤其對經濟弱勢家庭更為困難，市府若能提供輪狀病毒疫苗補助，除提升幼兒免疫力，降低感染風險，還能減輕家庭負擔。

廖育瑋說，編預算明年補助設籍嘉市低收入、中低收入6個月以下嬰兒，接種輪狀病毒疫苗，會視財政狀況，評估全面補助5歲以下幼兒接種疫苗。