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閃耀國際機器人大賽 台南學生代表隊奪30面獎牌

中央社／ 台南9日電

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦3年的RoboRave國際機器人大賽，今年11月在日本復辦，台南市學生代表隊在48面總獎牌中，囊括9金10銀11銅共30面獎牌，成績優異。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市37所高中、國中、國小組成的學生代表隊，於11月3日至5日間在日本加賀復辦的RoboRave國際機器人大賽大放異彩，奪下30面獎牌，市長黃偉哲將公開表揚。

黃偉哲表示，今年RoboRave參賽國家隊伍，涵蓋日本、中國、澳門、新加坡等261隊，堪稱是亞洲盃級賽事；如今全球邁向AI世代，台南學子在國際機器人大賽成績優異，顯示市府推動程式及機器人教育有成，市府將持續挹注經費，讓學生接軌世界。

市府教育局長鄭新輝說，這項比賽是學生以團隊方式參賽，使用電腦撰寫程式控制機器人，再由機器人完成各項任務，考驗團隊合作及問題解決能力；競賽類別分為循線、迷宮、迷宮-陀螺儀、相撲、滅火、爬坡、創意賽7種。

台南 日本 黃偉哲

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