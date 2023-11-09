嘉縣教職員冷氣付費「一縣多制」 翁章梁拍板學校付

嘉義縣教職員辦公室約2成沒冷氣，且冷氣電費支付方式不一，有些學校以公費支應，有些則由教職員負擔冷氣費，有議員今在議會定期會質詢提出，希望完善教職員工作環境。縣長翁章梁承諾，未來教職員冷氣電費都由學校支出，並統計汰舊換新冷氣數量評估辦理。

「中央提出班班有冷氣政策，卻把老師漏掉了！」議員何子凡說，現在全球氣候暖化，沒有最熱、只有更熱，仍有2成教職員辦公室沒裝冷氣，甚至有些是裝全校冷氣時回饋配的冷氣，也有學校勉強使用從教室汰換下來的舊窗型冷氣、定頻冷氣，基本工作環境沒被照顧。

何子凡也說，除了安裝冷氣問題外，教職員使用冷氣的電費更是「一縣多制」，有些學校的教職員要付費購買冷氣卡點數使用，有些學校以公費支應，以前都說要尊師重道，但現在有些老師到教室上課才吹得到冷氣，宛如「沾學生的光」，對老師情何以堪。

縣長翁章梁說，可能各校校長有不同作法，有些使用公費支出，有些可能讓老師負擔，以前光電回饋金要繳回縣府，自他就任以來交由學校自行運用，請教育處辦理「每個學校教職員所用冷氣的電費，都由學校來支出」。冷氣汰舊換新數量待統計後，估算經費再辦理。

教育處長李美華說，嘉義縣8成以上學校的教職員辦公室有裝冷氣，每年設算電費補助足夠，包括水電費、辦公費都可使用，若不夠還可使用光電回饋金等，嘉義縣所有學校每年光電回饋金加總共有3千萬元，設算經費足夠使用，會再向學校了解冷氣裝設狀況。