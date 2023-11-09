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「黑道」介入夜市！議員穿防彈衣質詢 黃偉哲：絕不寬貸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）表示，對於議員在協調地方事務，如果受到威脅，絕對會保護及絕不寬貸。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）表示，對於議員在協調地方事務，如果受到威脅，絕對會保護及絕不寬貸。記者吳淑玲／攝影

台南市議員王宣貿上午在議會總質詢指出，鹽水武廟夜市申請合法後，從原本周三增加周日，但因有人反對現在傳出要「撤照」，市場處長還說「對方是黑的」，要「Undertable 」（檯面下）處理，質疑台南夜市到發生什麼事？恐黑色利益影響生命安全，他帶防彈衣、簽不自殺聲明。市長黃偉哲表示，若有黑手伸入，絕不寬貸；警察局長廖宗山也強調，不許黑道在台南橫行，要求分局全力掌控。

王宣貿說，台南是美食為名，夜市是重要特色之一，還是重要的庶民經濟，鹽水武廟夜市今年3月發合法許可證，從原本周三增加周日共2天，但周日一直無法營夜，傳出是因「兄弟」介入，花園夜市、大東或大益夜市都是這樣的嗎？還當場播放錄音帶，台南市場處長陳豪吉說要「Undertable 」（檯面下）處理，行政機關可以「Undertable 」處理嗎？

市長黃偉哲表示，任何黑色利益用不正當手法強硬介入都不允許，不論是夜市，垃圾清運、瀝青或光電都一樣，都不能有黑道介入；若有「Undertable 」 的事情是不應該。鹽水夜市是地方性夜市，少觀光夜市的人潮，消費都是在地人，商家開店認為納稅生意受影響，也有商業利益的競合，希望能帶動雙贏，活絡整個鹽水商圈。

黃偉哲強調，議員在協調地方事務或對於夜市或市場這些部分，如果受到威脅不論是議員或個人，絕對是要保護到底， 這是一個治安事件，任何商業行為或是產業都不應該有黑道，不應該有黑手伸進去，治安的規治安，地方的規地方，用黑手伸進去影響到正常商業及公共事務的進行，絕不寬貸。廖宗山強調，不容許黑道在台南市橫行，要求各分局加強掌控。

經發局長林榮川表示，鹽水夜市已申請合法，原本周三營業增加周日營業，因當地有人反對，周日還沒有營運，反對理由是會影響店家生意及居民生活，議員提有「Undertable 」（檯面下）處理的部分，會請政風查清楚，經發局立場對任何夜市申請都是依正常方式去執行，不會有這樣的事情。

台南市場處長陳豪吉備詢說， 全市有45處夜市，目前合法夜市從14處輔導到26處，鹽水夜市因武廟工程尚未完成，加上周日營業有部分居民反對，本月21日會正式召開協調會溝通，以取得雙贏；也否認有「Undertable 」檯面下處理，過程都是公平公正公開的方式。

台南市議員王宣貿質詢夜市黑影幢幢，穿防彈衣及簽不自殺聲明。記者吳淑玲／攝影
台南市議員王宣貿質詢夜市黑影幢幢，穿防彈衣及簽不自殺聲明。記者吳淑玲／攝影

夜市 台南 黑道 黃偉哲

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