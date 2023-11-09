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全國單一商家最多次 台南田邊藥房第27年辦捐血送禮券

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市田邊藥局第27年舉辦捐血活動，市長黃偉哲曾表揚及表達感謝。圖／台南市政府提供
台南市田邊藥局第27年舉辦捐血活動，市長黃偉哲曾表揚及表達感謝。圖／台南市政府提供

行善不輟的台南市田邊藥局，邁向第27年的公益捐血活動，將在周日（12日）再度舉辦，田邊藥局籲請鄉親踴躍前來，希望今年有更好的成績，讓這項愛心捐血活動一直延續下去。

台南市田邊藥局是內政部頒獎認證的全國單一商家持續最多次舉辦捐血活動的首例。過去26年來，累計募集1萬4000多袋血，幫助無數等待熱血捐輸的傷病患渡過難關。老闆蘇峰增感謝民眾平時對田邊藥局的照顧，讓他有能力回饋社會。

這項愛心捐血成為藥局每年例行的公益行動，讓捐血中心人員與固定前往捐血的熱血人士也都成為老朋友。每年此時，各地的熱血鄉親早就挽好袖子準備，等待老闆蘇峰增透過媒體登高一呼，他們就會從四面八方湧來共襄盛舉，即便疫情期間也沒有稍減。目前，南部醫療用血仍然短缺，各種血型都急需補充，蘇峰增表示，對鄉親致上十二萬分的謝意，期待今年能有更好的捐血成績。

捐血活動舉辦時間是11月12日（周日）上午8點30分至下午17點00分，地點在台南市中西區中正路236號，田邊藥局門前。捐血250cc贈送全聯禮券300元，捐血500cc贈送全聯禮券600元，贈品有限，贈完為止。蘇峰增提醒，捐血請攜帶身分證明文件，捐血前一晚請不要熬夜，不要喝酒，依據往年經驗，捐血人潮通常較集中在上午，不便久等的愛心捐血者 ，建議下午再前往。

捐血中心 藥局 愛心

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