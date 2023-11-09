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嘉義版「陳樹菊」！退休老師陳秀治86歲辭世 捐畢生積蓄蓋14座橋

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市博愛國小退休老師陳秀治，生前捐助社團法人嘉邑行善團造橋義舉，多達14座橋、累計金額達3000萬元，6月14日辭世，享壽86歲，被稱譽為嘉義版「陳樹菊」。圖／嘉邑行善團提供
嘉義市博愛國小退休老師陳秀治，生前捐助社團法人嘉邑行善團造橋義舉，多達14座橋、累計金額達3000萬元，6月14日辭世，享壽86歲，被稱譽為嘉義版「陳樹菊」。圖／嘉邑行善團提供

嘉義市博愛國小退休老師陳秀治，生前捐助社團法人嘉邑行善團造橋義舉，多達14座橋、累計金額達3000萬元，6月14日辭世，享壽86歲，被稱譽為嘉義版「陳樹菊」，行善團製作特別報導，記錄她樸實偉大的善舉。

陳秀治老師幼時喪母，家境不寬裕，她走上教師的道路後，與丈夫洪俊雄一同行善。夫妻沒有子女，所有的愛心都轉移為對社會的大愛，除認養家扶中心國內外貧困兒童扶助計畫，也捐助地方路燈照明、長照中心米糧等善行，30年來不曾間斷。

洪俊雄在結婚30年後先行前往西天極樂，陳秀治在痛失行善伴侶下，仍堅持兩人的大願，勤儉刻苦，省吃儉用，連冷氣都不捨得裝，想把錢留下來捐給需要的地方，發願將丈夫留下的資產用來幫助更多有需要的人，當她知道行善團有認捐橋梁的機制時，覺得這是幫助更多人的好方式，因而陸續捐贈了多座橋梁。

陳秀治最初是以丈夫俊雄之名，來命名的「俊雄」系列六座橋，之後又以胞妹陳秀鳳的名義捐建「謝天」一、二號橋，最後以自己的名義，捐建「願心」一號到六號橋，捐建14座橋以大愛造福人間。

陳秀治生前說，丈夫臨終前叮囑她繼續做善事，因此她以丈夫名義捐建橋樑，又因丈夫是嘉縣國中教師，因此認捐橋梁以縣民需求優先，14座橋包括嘉縣9座，雲林3座、台南2座。受捐助鄉長表示，財源拮据，相當感謝陳秀治老師認捐與行善團志工協助。

陳秀治長年禮佛，將行善團員當家人，嘉邑行善團理事長徐文志去年重陽節帶領理監事，致贈助聽器給陳秀治，親自為陳秀治戴上，協助改善生活品質、出入行走平安，感謝她歷年來大力捐助14座橋樑善心。

嘉邑行善團理事長徐文志去年重陽節帶領理監事，致贈助聽器給陳秀治，親自為陳秀治戴上。圖／嘉邑行善團提供
嘉邑行善團理事長徐文志去年重陽節帶領理監事，致贈助聽器給陳秀治，親自為陳秀治戴上。圖／嘉邑行善團提供

丈夫 嘉義 教師

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