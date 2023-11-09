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憂漏電！ LED路燈不合格 台南3萬盞全換

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市工務局全面清查LED路燈漏電斷電器系統，不符合標準的路燈將全數更新。圖／工務局提供
台南市工務局全面清查LED路燈漏電斷電器系統，不符合標準的路燈將全數更新。圖／工務局提供

台南LED路燈傳漏電斷路器不合格，3家參與全市LED路燈換裝業者的防漏電產品，經送國家標準檢驗局檢驗，議員說目前1家檢驗不合格，不合格的路燈矗立在安平等8個行政區，為防路燈漏電意外，應盡速下架不合格路燈，市府表示，第1區3萬多盞路燈，明年下半年度會全面換新完畢，第2、3區檢驗仍有部分有待釋疑，結果會盡快公布。

議員蔡宗豪指出，台南從2021年換裝LED路燈，安裝在LED路燈裡的漏電斷路器，是路燈最重要的安全機制，當電線線路發生漏電，超過保護器所限定的電流時，就會馬上切斷電源，是一個防止電流輸出的小機關，能有效的保障人身安全，同時也能防止用電量過大，引發電線短路。

蔡宗豪表示，民眾陳情LED路燈漏電斷路器不符CNS標準，電路故障負荷值也未達基本標準值，經檢驗結果，第1區路燈漏電斷路器未達安全層級，不符合跳脫時間大於180秒，未跳脫，試驗後把手無法正常操作，這些路燈裝設在安南、七股、東區、安平、北區、西港、佳里和南區8個行政區。

市長黃偉哲說，考量產品汰換尚須時間，市府會提前設想漏電事故的處理機制。

蔡宗豪 黃偉哲

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