火車站美迎台南400 交部：不跳票

台南火車站古蹟修復工程施工6年，外觀是鷹架、防塵布幕，車站變大型工地，甚至像「爛尾樓」，讓遊客和市民印象不佳，也影響明年台南400慶祝活動，交通部強調不跳票，台鐵局將分3個階段改善，讓車站內外不再雜亂，配合光雕讓晚上如燈籠，候車大廳展示牆也會美化，絕對在明年春節前完成。

立委林俊憲昨邀集交通部政次胡湘麟，台鐵局局長杜微、副市長葉澤山、交通局等共同會勘。林俊憲指出，台南為文化古都，擁有國內少數幾座現存仍在使用的日治時期車站建築，將古蹟修復、找回往日光彩是好事，經歷「黑暗期」太久了，力求在台南400到來前，還給台南一個典雅美觀的門面。

台鐵回應，第1階段在11月13日前將車站既有鷹架、防塵網全數捲起，避免破落印象再現，內部候車大廳現有的古蹟圖像帆布也會全面更新，預計11月30日完成；第2階段是車站外圍美化，降低工程帶來的雜亂感；第3階段加固外圍鷹架，新增附掛半透明浪板，並配合光雕，讓晚上如燈籠，候車大廳展示牆也會再美化，預計本月完成設計、12月決標，春節前完工。

交通部政次胡湘麟強調，一定會依工程期程進行，不再跳票，車站為重要門戶，美化工程會符合台南城市意象。副市長葉澤山表示，將集結藝術家，將施工圍籬設計得更有意象，把台南塑造成藝術城市。

交通局表示，短期將增設指示提醒機車提前改道、在北門路民族路口增加行人專用時相、透過調整圓環槽化線型梳理接送區車流，以及運用智慧監控調整車多方向的綠燈秒數，即時依據路況紓解車流等。長期提升人車分流及設置公共運輸轉乘專區，改善經費3億元，林俊憲允諾向中央爭取經費。

林俊憲要求台鐵、文化部組成專案小組聯席審查，目前工程僅剩10%，不應該繼續拖延；文資局表示此案文資審議可以專案處理，不用送大會，預計工程將可縮短8個月，可在2025年年底完工。