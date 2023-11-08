台積電進駐九州 鹿兒島商工會議所拜訪台南深化交流

由岩崎芳太郎會長所帶領的鹿兒島商工會議所一行人，在陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸及台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧的陪同下，今天拜會台南市政府，市長黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩、經濟發展局主任秘書王俊博接見訪團，雙方就商業合作進行討論。

黃偉哲表示，日本人在台南留下許多蘊涵深遠意義的建設，如烏山頭水庫和現今的山上花園水道博物館等，而台南關子嶺的泥漿溫泉正是日本人所開闢的，恰巧鹿兒島也是知名的溫泉之鄉，期望這樣的淵源和緣分能夠吸引兩地的遊客互相造訪。

黃偉哲表示，由於台南與鹿兒島皆頗受國內外遊客喜愛，兩地可從觀光面向切入深化交流，開展更多的旅遊合作，在美食方面，台南的鮮美牛肉湯也能與鹿兒島知名的黑毛和牛進行飲食文化交流。黃偉哲不忘趁此機會邀請訪賓明年再訪台南，參加台灣燈會等台南400系列活動並體驗台南的城市氛圍。

岩崎芳太郎會長表示，鹿兒島商工會對台灣的支持源遠流長，他與兒子此次一同造訪台灣便是希望能將台日友好的精神世代傳承下去。岩崎會長認為新冠疫情結束後台日交流復甦，尤其台積電工廠進駐九州使台灣在當地蔚為話題，岩崎會長也想藉此機會引薦遊客走訪台南，期望美食之都台南和以秀麗的自然風情聞名的鹿兒島能有更多合作。