快訊

批賴清德造謠 徐春鶯提憲法反問「去哪棄國籍」：台灣獨立就棄中國籍

東超／林書豪12分9助攻8籃板 林書緯5三分彈退首爾騎士

桃園民宅嚴重火警 8歲男童與母被救出命危、8旬嬤成焦屍

5米高「熊大」現身台南 南紡購物中心打造聖誕魔法村

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
南紡購物中心今舉行聖誕點燈公益活動，高13米聖誕樹隨魔法藥水注入，閃著耀眼光芒。圖／南紡購物中心提供
南紡購物中心今舉行聖誕點燈公益活動，高13米聖誕樹隨魔法藥水注入，閃著耀眼光芒。圖／南紡購物中心提供

聖誕節將至，許多地方正著手打造節慶氛圍，讓民眾們也能感受佳節氣氛。台南南紡購物中心今年特別與LINE Pay深度合作，在A2館1樓南紡廣場打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」。今晚舉辦聖誕點燈公益活動，除了表演外，董事長侯博明更捐贈一輛價值百萬元的交通車給財團法人天主教臺南市私立德蘭啟智中心，盼拋磚引玉幫助偏鄉。

今晚點燈儀式，台南市市長黃偉哲、南紡購物中心董事長侯博明等人到場，將手中魔法藥水倒入舞台中央的發光樹，正式點亮「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」。侯博明表示，此次搶眼的莫過於超過5公尺的巨型「熊大店長旋轉木馬」，在13公尺高的聖誕樹下閃耀光著芒。樹旁佇立著3座夢幻小屋，讓人彷彿置身奇幻空間，絕對是聖誕佳節必訪的打卡景點！

除此之外，身兼侯永都基金會創辦人的董事長，特別捐贈一輛價值超過百萬的7人座交通車給玉井區德蘭啟智中心，盼能服務當地早療兒童、心智障礙青年及社區長輩。

台南市長黃偉哲表示，南紡購物中心的活動總是讓台南人留下美好的回憶，期待今天點燈可以點亮大家希望，更點亮各位進入台南400的一扇窗。

身兼侯永都基金會創辦人的董事長侯博明（左），捐贈市價超過百萬的交通車給玉井德蘭啟智中心，盼拋磚引玉。圖／南紡購物中心提供
身兼侯永都基金會創辦人的董事長侯博明（左），捐贈市價超過百萬的交通車給玉井德蘭啟智中心，盼拋磚引玉。圖／南紡購物中心提供
5米高的「熊大」現身在南紡A2館1樓廣場，成為聖誕節絕佳拍照景點。圖／南紡購物中心
5米高的「熊大」現身在南紡A2館1樓廣場，成為聖誕節絕佳拍照景點。圖／南紡購物中心

熊大

延伸閱讀

台南2024消防月曆亮相 黃偉哲：「我們不賣肌肉」

台南安南區「捷運黃線」最後一條規畫 黃偉哲承諾加速

車位搶破頭！南市美國學校舊址周邊僅120格車位爆不足

標榜提神防打瞌覺！鼻吸能量棒流入校園 黃偉哲：全面稽查

相關新聞

獲全國首屆透明晶質獎優選 台南地政局受獎

台南市政府地政局榮獲由法務部辦理第1屆「透明晶質獎」「創新廉能措施」類「優選」肯定，在全國31個機關脫穎而出，今天在國家...

南市登革熱病例較上周同期降2成 疫情終結露出曙光

台南市本土登革熱今天新增148例，累積1萬9446例，數據顯示本周前3日病例共414例，較上周同期523例大幅減少21%...

台積電進駐九州 鹿兒島商工會議所拜訪台南深化交流

由岩崎芳太郎會長所帶領的鹿兒島商工會議所一行人，在陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸及台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭...

5米高「熊大」現身台南 南紡購物中心打造聖誕魔法村

聖誕節將至，許多地方正著手打造節慶氛圍，讓民眾們也能感受佳節氣氛。台南南紡購物中心今年特別與LINE Pay深度合作，在...

廉能施政 台南衛生局獲全國首屆透明晶質獎特優

全國第1屆透明晶質獎出爐，台南市衛生局榮獲「機關整體廉能作為」類「特優」機關獎項，衛生局長蘇世斌今天代表接受行政院長陳建...

影／連三天爆衝突 南市議會再爆推擠女議員摔倒後腦著地送醫

連3天爆發衝突！台南市議會今午審查農業局到大陸地區及日本拓展農產品預算時，又為了刪除預算引爆藍綠議員衝突，國民黨議員林美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。