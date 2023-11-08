5米高「熊大」現身台南 南紡購物中心打造聖誕魔法村

聖誕節將至，許多地方正著手打造節慶氛圍，讓民眾們也能感受佳節氣氛。台南南紡購物中心今年特別與LINE Pay深度合作，在A2館1樓南紡廣場打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」。今晚舉辦聖誕點燈公益活動，除了表演外，董事長侯博明更捐贈一輛價值百萬元的交通車給財團法人天主教臺南市私立德蘭啟智中心，盼拋磚引玉幫助偏鄉。

今晚點燈儀式，台南市市長黃偉哲、南紡購物中心董事長侯博明等人到場，將手中魔法藥水倒入舞台中央的發光樹，正式點亮「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」。侯博明表示，此次搶眼的莫過於超過5公尺的巨型「熊大店長旋轉木馬」，在13公尺高的聖誕樹下閃耀光著芒。樹旁佇立著3座夢幻小屋，讓人彷彿置身奇幻空間，絕對是聖誕佳節必訪的打卡景點！

除此之外，身兼侯永都基金會創辦人的董事長，特別捐贈一輛價值超過百萬的7人座交通車給玉井區德蘭啟智中心，盼能服務當地早療兒童、心智障礙青年及社區長輩。