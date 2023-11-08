南紡購物中心耶誕公益點燈 來看熊大店長
迎接耶誕節，台南市東區南紡購物中心「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」今晚耶誕公益點燈，台南市長黃偉哲同時邀請全國遊客到台南享受美食及美景。
南紡購物中心「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」今晚耶誕公益點燈，董事長侯博明也捐贈交通車給德蘭啟智中心，提供德蘭3代服務使用者安全舒適交通體驗。
黃偉哲表示，今年台南耶誕祭第一個點燈活動在南紡購物中心，明年將迎接「台南400」，2024台灣燈會及系列活動將陸續登場，全國遊客可到台南享受美食、美景。
台南市政府發布新聞稿指出，今年南紡購物中心和LINE Pay合作，在1樓廣場設置「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」，涵蓋13公尺高的耶誕樹、巨大熊大店長旋轉木馬和三大立體裝置，打造耶誕氛圍拍照打卡勝地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言