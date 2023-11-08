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南紡購物中心耶誕公益點燈 來看熊大店長

中央社／ 台南8日電
台南市長黃偉哲同時邀請全國遊客到台南享受美食及美景。聯合新聞網資料照／記者吳淑玲攝影
台南市長黃偉哲同時邀請全國遊客到台南享受美食及美景。聯合新聞網資料照／記者吳淑玲攝影

迎接耶誕節，台南市東區南紡購物中心「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」今晚耶誕公益點燈，台南市長黃偉哲同時邀請全國遊客到台南享受美食及美景。

南紡購物中心「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」今晚耶誕公益點燈，董事長侯博明也捐贈交通車給德蘭啟智中心，提供德蘭3代服務使用者安全舒適交通體驗。

黃偉哲表示，今年台南耶誕祭第一個點燈活動在南紡購物中心，明年將迎接「台南400」，2024台灣燈會及系列活動將陸續登場，全國遊客可到台南享受美食、美景。

台南市政府發布新聞稿指出，今年南紡購物中心和LINE Pay合作，在1樓廣場設置「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」，涵蓋13公尺高的耶誕樹、巨大熊大店長旋轉木馬和三大立體裝置，打造耶誕氛圍拍照打卡勝地。

熊大 黃偉哲

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