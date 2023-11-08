南市登革熱病例較上周同期降2成 疫情終結露出曙光

台南市本土登革熱今天新增148例，累積1萬9446例，數據顯示本周前3日病例共414例，較上周同期523例大幅減少21%，且南市社區病媒蚊監測指數也同步下降，疫情終結露出曙光。

148例分別為北區25例，永康區22例，東區21例，安南區17例，南區12例，中西區10例，安平區及關廟區各8例，歸仁區7例，佳里區5例，仁德區、麻豆區及新化區各2例，大內區、左鎮區、安定區、西港區、善化區、新市區及學甲區各1例，年齡介於4歲至89歲。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，依據衛福部疾病管制署登革熱前進應變工作隊疫情評估資料顯示，上周因前周社區病媒蚊監測指數上升，登革熱疫情較前周小幅回升2.9%，但本周南市府強化登革熱防疫措施成效陸續顯現，前3日病例數共414例，較上周同期523例大幅減少21%，且南市社區病媒蚊監測指數也同步下降，登革熱前進應變工作隊估計本周病例數有機會下降至1000例上下，疫情終結露出一線曙光。

市長黃偉哲說，這是個相當振奮人心的好消息，近期南市府大幅增加化學防治、孳清及稽查等各項防疫措施場次，每日動員數百名市府及衛生局所同仁戮力投入登革熱防疫工作，搶在第一時間阻斷社區傳播鏈蔓延，防疫人員及市民朋友都很辛苦，這個難能可貴的好消息大幅提升大家的士氣，也更有信心能戰勝病媒蚊。

佳里區本土確診個案驗出第2型登革病毒，登革熱防治中心昨安排病例周遭50公尺家戶衛教及擴大採血，今日經衛生局檢驗中心檢驗結果新增4例第2型登革熱病例，蘇世斌籲請鄰近地區有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀者，盡快就醫或至衛生所採檢，降低社區疫情傳播風險。