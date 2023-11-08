快訊

賣房子虛報裝修費補稅加罰200萬元 國稅局這樣查

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

賴清德盼陸生納健保 薛瑞元：不排除明年新學年上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市登革熱病例較上周同期降2成 疫情終結露出曙光

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市本周本土登革熱前3日病例，較上周同期大幅減少21%，且南市社區病媒蚊監測指數也同步下降，疫情終結露出曙光。圖／南市衛生局提供
台南市本周本土登革熱前3日病例，較上周同期大幅減少21%，且南市社區病媒蚊監測指數也同步下降，疫情終結露出曙光。圖／南市衛生局提供

台南市本土登革熱今天新增148例，累積1萬9446例，數據顯示本周前3日病例共414例，較上周同期523例大幅減少21%，且南市社區病媒蚊監測指數也同步下降，疫情終結露出曙光。

148例分別為北區25例，永康區22例，東區21例，安南區17例，南區12例，中西區10例，安平區及關廟區各8例，歸仁區7例，佳里區5例，仁德區、麻豆區及新化區各2例，大內區、左鎮區、安定區、西港區、善化區、新市區及學甲區各1例，年齡介於4歲至89歲。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，依據衛福部疾病管制署登革熱前進應變工作隊疫情評估資料顯示，上周因前周社區病媒蚊監測指數上升，登革熱疫情較前周小幅回升2.9%，但本周南市府強化登革熱防疫措施成效陸續顯現，前3日病例數共414例，較上周同期523例大幅減少21%，且南市社區病媒蚊監測指數也同步下降，登革熱前進應變工作隊估計本周病例數有機會下降至1000例上下，疫情終結露出一線曙光。

市長黃偉哲說，這是個相當振奮人心的好消息，近期南市府大幅增加化學防治、孳清及稽查等各項防疫措施場次，每日動員數百名市府及衛生局所同仁戮力投入登革熱防疫工作，搶在第一時間阻斷社區傳播鏈蔓延，防疫人員及市民朋友都很辛苦，這個難能可貴的好消息大幅提升大家的士氣，也更有信心能戰勝病媒蚊。

佳里區本土確診個案驗出第2型登革病毒，登革熱防治中心昨安排病例周遭50公尺家戶衛教及擴大採血，今日經衛生局檢驗中心檢驗結果新增4例第2型登革熱病例，蘇世斌籲請鄰近地區有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀者，盡快就醫或至衛生所採檢，降低社區疫情傳播風險。

登革熱 疫情 衛生局

延伸閱讀

台南登革熱本土疫情爆發 薛瑞元：地方未鐵腕執行這點

鳳山登革熱爆群聚335戶被強制噴藥 藍批：高市府除噴藥好像沒招了

登革熱未退燒 嘉義市案例破20人、某里被2度噴藥里民困擾

南市登革熱1萬9298例 重症9成慢性病…長者是高風險群

相關新聞

南市登革熱病例較上周同期降2成 疫情終結露出曙光

台南市本土登革熱今天新增148例，累積1萬9446例，數據顯示本周前3日病例共414例，較上周同期523例大幅減少21%...

廉能施政 台南衛生局獲全國首屆透明晶質獎特優

全國第1屆透明晶質獎出爐，台南市衛生局榮獲「機關整體廉能作為」類「特優」機關獎項，衛生局長蘇世斌今天代表接受行政院長陳建...

影／連三天爆衝突 南市議會再爆推擠女議員摔倒後腦著地送醫

連3天爆發衝突！台南市議會今午審查農業局到大陸地區及日本拓展農產品預算時，又為了刪除預算引爆藍綠議員衝突，國民黨議員林美...

嘉縣敬老卡、愛心卡擴大範圍 12月起增加新營火車站

嘉義縣敬老、愛心卡擴大使用範圍，今年7月開放搭乘台鐵大林至南靖站，但有許多民眾反應，布袋鎮、義竹鄉與台南市新營區為共同生...

台南2024消防月曆亮相 黃偉哲：「我們不賣肌肉」

台南市消防局今發布2024消防月曆及形象影片，擺脫以往民眾想像賣肉框架，消防局以「城市英雄，從心出發」為主，拍攝一系列照...

柳營太康有機專區冷鏈物流 日供應有機蔬菜逾1萬5千包

台南柳營太康有機農業專區添生力軍，有機農賴東卿與友人投入6000萬元，打造有機蔬菜專區冷鏈物流，每天最高可供應1萬500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。