廉能施政 台南衛生局獲全國首屆透明晶質獎特優

全國第1屆透明晶質獎出爐，台南市衛生局榮獲「機關整體廉能作為」類「特優」機關獎項，衛生局長蘇世斌今天代表接受行政院長陳建仁頒獎表揚。南市府表示，能在全國31個參獎機關脫穎而出，別具意義，也是對市府團隊在廉能施政努力上的肯定。

市長黃偉哲表示，台南市在有限的行政資源下，持續以清廉勤政為施政主軸，對廉政作為推動與落實仍是不遺餘力，除創設「晶廉獎」鼓勵市府各機關勇於提出創新廉政措施，今年更要求全體市府員工落實遵循「廉政公約」，能獲獎，顯見「清廉勤政」的施政方向才能打造台南成為幸福永續的健康城市。

蘇世斌指出，「廉能施政永遠沒有準備好的那一天，只能在有限時間內盡可能地去做」，公共衛生攸關市民健康，衛生局以守護台南市民健康為己任，致力各項公衛措施，例如透過智慧稽查，稽查結果立即上線，從前端就來防止弊端；裝置假牙審查作業標準化，公平性獲得肯定，而護理人員招考更是全國唯一全面筆試的縣市，報名人數更是六都最多，深獲投入公職護理人員信任。

南市府表示，衛生局參與首屆透明晶質獎能在全國31個參獎機關脫穎而出，別具意義，要感謝評審肯定市府團隊在廉能施政努力，謝謝全體市民對市政信任與支持；在台南邁入400年歷史時刻，將持續以優質廉政治理展現施政績效並具體回應民意，為市民創造最大福祉。