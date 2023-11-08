王中平王燦拍反毒片 嘉義東石國中映後驚喜現身

嘉義縣東石國中今天下午播放反毒影片，劇中演員藝人王燦、王中平現身與學生互動反應熱烈；校方說，平常在電視上才能看到的明星出現在校園裡宣導反毒，效果百分百。

藝人周嘉麗成立「曉水珠心靈之旅」行善團拍攝反毒影片，今天在嘉義縣東石國中播放，劇中演員王燦、王中平在影片播完後現身與600多名學生互動，反應熱烈，活動整整持續了3小時才結束。

王燦接受中央社記者訪問表示，周嘉麗8年前與土地銀行合作成立「曉水珠心靈之旅」行善團，加上周嘉麗朋友贊助，如綜藝大哥吳宗憲、康康都出資，購買救護車、醫療車送給醫院，到年底就舉辦偏鄉物資關懷發送活動。

此外，除了送物資，今年又加了公益電影宣導播映，11月超過20天都有活動。王燦表示，周嘉麗拍的公益電影很適合學校、軍中、監獄播放，前2部內容是反毒、反霸凌、要盡孝，未來還有第3部電影是反酒駕。

王燦笑著說，這3部電影他都有參與，劇中他演周嘉麗的兒子，所以這些年來就跟周嘉麗全台偏鄉走透透，滿開心的。

王中平說，每到11月時行善團就到偏鄉地區關懷弱勢民眾、送物資，自己也會「加減」出錢。今年11月行程安排了21天，行程跑完後一定會很累，但也會很開心。

王中平表示，去關懷老人時，「老人家看到王燦都會說，八點檔的男主角怎麼從電視跑出來了，看到我們就像看到朋友」。在行善團裡他就是一個志工，搬物資等雜事都要做，與阿公、阿媽在一起，想要聽歌，他就唱歌，不然就陪阿公、阿媽一起「練肖話」。

王中平說，參加行善團的機緣起因有一次周嘉麗邀他參加活動唱歌給老人聽，一聽到是老人家就想到已過世的父母，所以很樂意奉獻一點點力量，也在這過程中被療癒了，就一直參與相關的活動，至今已4、5年。

周嘉麗表示，她是嘉義人，很高興返鄉做公益，這幾年與很多藝人一同做關懷活動，過程艱辛、有時也有挫折，但感謝眾多朋友的加持，讓她可以一直做下去。

東石國中校長林子欽說，這次反毒宣導相當成功，影片有故事性，而且是八點檔演員領銜演出，映後演員還現身與學生面對面，效果是百分百。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885