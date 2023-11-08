快訊

賣房子虛報裝修費補稅加罰200萬元 國稅局這樣查

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

賴清德盼陸生納健保 薛瑞元：不排除明年新學年上路

王中平王燦拍反毒片 嘉義東石國中映後驚喜現身

中央社／ 嘉義縣8日電
嘉義縣東石國中今天下午播放反毒影片，劇中演員藝人王燦（圖）、王中平現身與學生互動反應熱烈。與新聞無關，圖／亞凰國際娛樂提供
嘉義縣東石國中今天下午播放反毒影片，劇中演員藝人王燦（圖）、王中平現身與學生互動反應熱烈。與新聞無關，圖／亞凰國際娛樂提供

嘉義縣東石國中今天下午播放反毒影片，劇中演員藝人王燦、王中平現身與學生互動反應熱烈；校方說，平常在電視上才能看到的明星出現在校園裡宣導反毒，效果百分百。

藝人周嘉麗成立「曉水珠心靈之旅」行善團拍攝反毒影片，今天在嘉義縣東石國中播放，劇中演員王燦、王中平在影片播完後現身與600多名學生互動，反應熱烈，活動整整持續了3小時才結束。

王燦接受中央社記者訪問表示，周嘉麗8年前與土地銀行合作成立「曉水珠心靈之旅」行善團，加上周嘉麗朋友贊助，如綜藝大哥吳宗憲、康康都出資，購買救護車、醫療車送給醫院，到年底就舉辦偏鄉物資關懷發送活動。

此外，除了送物資，今年又加了公益電影宣導播映，11月超過20天都有活動。王燦表示，周嘉麗拍的公益電影很適合學校、軍中、監獄播放，前2部內容是反毒、反霸凌、要盡孝，未來還有第3部電影是反酒駕。

王燦笑著說，這3部電影他都有參與，劇中他演周嘉麗的兒子，所以這些年來就跟周嘉麗全台偏鄉走透透，滿開心的。

王中平說，每到11月時行善團就到偏鄉地區關懷弱勢民眾、送物資，自己也會「加減」出錢。今年11月行程安排了21天，行程跑完後一定會很累，但也會很開心。

王中平表示，去關懷老人時，「老人家看到王燦都會說，八點檔的男主角怎麼從電視跑出來了，看到我們就像看到朋友」。在行善團裡他就是一個志工，搬物資等雜事都要做，與阿公、阿媽在一起，想要聽歌，他就唱歌，不然就陪阿公、阿媽一起「練肖話」。

王中平說，參加行善團的機緣起因有一次周嘉麗邀他參加活動唱歌給老人聽，一聽到是老人家就想到已過世的父母，所以很樂意奉獻一點點力量，也在這過程中被療癒了，就一直參與相關的活動，至今已4、5年。

周嘉麗表示，她是嘉義人，很高興返鄉做公益，這幾年與很多藝人一同做關懷活動，過程艱辛、有時也有挫折，但感謝眾多朋友的加持，讓她可以一直做下去。

東石國中校長林子欽說，這次反毒宣導相當成功，影片有故事性，而且是八點檔演員領銜演出，映後演員還現身與學生面對面，效果是百分百。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

反毒 影片 電影

延伸閱讀

繼瑪利歐之後 任天堂將拍「薩爾達傳說」真人版動作電影

南韓羽賽／克服時差與體能考驗 麟洋配晉級男雙16強

調查局查獲男子境外洗錢逃漏稅 嘉義行政分署火速查扣帳戶防脫產

穿梭時光隧道 嘉義民雄大士爺旁打卡熱點廟街展老照片

相關新聞

南市登革熱病例較上周同期降2成 疫情終結露出曙光

台南市本土登革熱今天新增148例，累積1萬9446例，數據顯示本周前3日病例共414例，較上周同期523例大幅減少21%...

廉能施政 台南衛生局獲全國首屆透明晶質獎特優

全國第1屆透明晶質獎出爐，台南市衛生局榮獲「機關整體廉能作為」類「特優」機關獎項，衛生局長蘇世斌今天代表接受行政院長陳建...

影／連三天爆衝突 南市議會再爆推擠女議員摔倒後腦著地送醫

連3天爆發衝突！台南市議會今午審查農業局到大陸地區及日本拓展農產品預算時，又為了刪除預算引爆藍綠議員衝突，國民黨議員林美...

嘉縣敬老卡、愛心卡擴大範圍 12月起增加新營火車站

嘉義縣敬老、愛心卡擴大使用範圍，今年7月開放搭乘台鐵大林至南靖站，但有許多民眾反應，布袋鎮、義竹鄉與台南市新營區為共同生...

台南2024消防月曆亮相 黃偉哲：「我們不賣肌肉」

台南市消防局今發布2024消防月曆及形象影片，擺脫以往民眾想像賣肉框架，消防局以「城市英雄，從心出發」為主，拍攝一系列照...

柳營太康有機專區冷鏈物流 日供應有機蔬菜逾1萬5千包

台南柳營太康有機農業專區添生力軍，有機農賴東卿與友人投入6000萬元，打造有機蔬菜專區冷鏈物流，每天最高可供應1萬500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。