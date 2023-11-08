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中華台北特奧會普通生特教生融合教育 嘉市7校加入

中央社／ 記者黃國芳嘉義市8日電
市長黃敏惠表示，嘉義市推動融合教育為學生創造一個更加包容與平等學習環境。聯合新聞網資料照／記者魯永明攝影
市長黃敏惠表示，嘉義市推動融合教育為學生創造一個更加包容與平等學習環境。聯合新聞網資料照／記者魯永明攝影

嘉義市府與中華台北特奧會今天共同舉行「引領融合、與愛同行」合作簽署儀式，有7校簽署；市長黃敏惠表示，嘉義市推動融合教育為學生創造一個更加包容與平等學習環境。

「引領融合、與愛同行」合作簽署儀式，由黃敏惠與中華台北特奧會理事長李錫津共同簽署合作意向，國際特奧會東亞區總裁馮美孫特別出席，見證嘉義市推動融合教育向前邁進，為學生創造一個更加包容及平等的環境。

黃敏惠致詞表示，北園國小今年再次受到中華台北特奧會肯定，與其他6所學校共同獲選為國際特奧會融合學校專案的合作對象；融合教育是讓普通生與身心障礙學生的課程變得更豐富與多元，學生學習到接納與尊重，彼此學習成長。

黃敏惠分享自身經驗，她提到孩子就讀幼兒園時，園方經評估，普特共融對孩子有所助益後，帶領著特教生入班，並說服家長普特共融能讓孩子學習互助、增進彼此了解，家長也確實感受到孩子因為普特共融而更加有同理心，這樣的經驗讓人深刻認識到普特共融重要性。

李錫津表示，融合教育不僅是一種教育模式，更是一種價值觀及社會意識的體現，透過融合教育，培養學生同理心與包容心，不管是對身心障礙學生或普通學生，都將有很深遠影響。

馮美孫指出，透過融合教育、融合體育，讓普通生與特教生感受到合作樂趣，也增進普特生之間的了解與互助。

黃敏惠 中華台北 嘉義

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