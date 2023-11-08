快訊

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

三立入股中嘉案今天至NCC說明 承諾將限期改正

耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

日本感念311海嘯台灣送愛 宮城縣南三陸町交流團拜訪黃敏惠道謝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日本宮城縣南三陸町長佐藤仁等一行人上午由嘉義高中教師團陪同，到嘉義市政府拜會市長黃敏惠及市府團隊，互動熱絡。圖／嘉市府提供
日本宮城縣南三陸町長佐藤仁等一行人上午由嘉義高中教師團陪同，到嘉義市政府拜會市長黃敏惠及市府團隊，互動熱絡。圖／嘉市府提供

2011年3月11日東日本大海嘯，日本宮城縣南三陸町受災嚴重，災後重建以永續發展產業為目標。南三陸町長佐藤仁等一行人上午由嘉義高中教師團陪同，到嘉義市政府拜會市長黃敏惠及市府團隊，雙方就永續教育、觀光產業與木都發展等議題交換意見，互動熱絡。

南三陸町長佐藤仁說，拜訪加深雙方教育交流，感謝台灣協助南三陸町度過311海嘯災情。南三陸町當時受災嚴重，將近7成公共設施流失，重建過程受台灣援助許多，尤其南三陸町醫院重建更有近一半經費來自台灣紅十字會，他至今感念在心。

黃敏惠說，南三陸町是311海嘯受災嚴重地方，區內森林與水產資源豐富，災後重建以永續發展產業為目標。嘉市有6千多棟木屋城市，有「木都」美譽，現今舊屋、老宅，因青年返嘉創業煥發新生，永續是嘉市政推動與發展重點方向，木文化及永續牽起雙方友誼。

嘉義市是具有深厚人文歷史底蘊的小城，以「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」教育願景引領教育發展，展現市政豐沛創新的能量，持續朝國際教育城市邁進。

黃敏惠表示，嘉中是高中推展國際教育領頭羊學校，無論是國際教育課程發展或實體交流都有成效。嘉義高中2017年到南三陸町教育參訪，雙方學生受益良多，交流成果豐碩。黃敏惠開心嘉義高中引薦日本宮城縣南三陸町貴賓給市府團隊，開啟雙方交流。

黃敏惠致贈檜木精油禮盒及以「嘉市國際管樂節」靈感的城市樂章禮盒，代表嘉義市結合在地產業和產品設計的發展成果。期雙方的交流，做好國民外交，使台日雙方友好關係邁進新的里程碑，未來有進一步合作機會。

日本宮城縣南三陸町長佐藤仁(左)到嘉義市政府拜會市長黃敏惠（右）互贈紀念品。圖／嘉市府提供
日本宮城縣南三陸町長佐藤仁(左)到嘉義市政府拜會市長黃敏惠（右）互贈紀念品。圖／嘉市府提供
日本宮城縣南三陸町長佐藤仁(左)到嘉義市政府拜會市長黃敏惠（右）互贈紀念品。圖／嘉市府提供
日本宮城縣南三陸町長佐藤仁(左)到嘉義市政府拜會市長黃敏惠（右）互贈紀念品。圖／嘉市府提供

嘉義 黃敏惠 日本

延伸閱讀

嘉市東區寵物公園受歡迎 議員要求明年增設西區寵物公園

AIT處長孫曉雅拜會黃敏惠相見歡 黃送這件人像紀念品孫笑開心

嘉市議員揭發涉性騷學者受聘景觀總顧問 黃敏惠：正視處理

影／侯友宜張秀華聯合競總進駐開箱 黃敏惠率競總幹部亮相公布政見

相關新聞

嘉縣敬老卡、愛心卡擴大範圍 12月起增加新營火車站

嘉義縣敬老、愛心卡擴大使用範圍，今年7月開放搭乘台鐵大林至南靖站，但有許多民眾反應，布袋鎮、義竹鄉與台南市新營區為共同生...

台南2024消防月曆亮相 黃偉哲：「我們不賣肌肉」

台南市消防局今發布2024消防月曆及形象影片，擺脫以往民眾想像賣肉框架，消防局以「城市英雄，從心出發」為主，拍攝一系列照...

柳營太康有機專區冷鏈物流 日供應有機蔬菜逾1萬5千包

台南柳營太康有機農業專區添生力軍，有機農賴東卿與友人投入6000萬元，打造有機蔬菜專區冷鏈物流，每天最高可供應1萬500...

台南登革熱本土疫情爆發 薛瑞元：地方未鐵腕執行這點

台南登革熱疫情今年大爆發，衛福部疾管署最新公布，今年已累計2萬1900例本土病例，其中台南市就高達1萬9153例。正在台...

台南安南區「捷運黃線」最後一條規畫 黃偉哲承諾加速

台南市議員蔡麗青質疑安南區發展快速，但大眾運輸不方便，要公車沒有，小黃公車也沒有，先進運輸（大眾捷運）路網排在最後面，市...

12斤胡麻榨5斤油本土進口價差大 農民籲標示原料產地

本土胡麻產季到！去年全台種植面積2068公頃，台南市就有1534公頃，年產量約1493公噸，是全台最大產地，西港、善化等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。