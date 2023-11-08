日本感念311海嘯台灣送愛 宮城縣南三陸町交流團拜訪黃敏惠道謝

2011年3月11日東日本大海嘯，日本宮城縣南三陸町受災嚴重，災後重建以永續發展產業為目標。南三陸町長佐藤仁等一行人上午由嘉義高中教師團陪同，到嘉義市政府拜會市長黃敏惠及市府團隊，雙方就永續教育、觀光產業與木都發展等議題交換意見，互動熱絡。

南三陸町長佐藤仁說，拜訪加深雙方教育交流，感謝台灣協助南三陸町度過311海嘯災情。南三陸町當時受災嚴重，將近7成公共設施流失，重建過程受台灣援助許多，尤其南三陸町醫院重建更有近一半經費來自台灣紅十字會，他至今感念在心。

黃敏惠說，南三陸町是311海嘯受災嚴重地方，區內森林與水產資源豐富，災後重建以永續發展產業為目標。嘉市有6千多棟木屋城市，有「木都」美譽，現今舊屋、老宅，因青年返嘉創業煥發新生，永續是嘉市政推動與發展重點方向，木文化及永續牽起雙方友誼。

嘉義市是具有深厚人文歷史底蘊的小城，以「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」教育願景引領教育發展，展現市政豐沛創新的能量，持續朝國際教育城市邁進。

黃敏惠表示，嘉中是高中推展國際教育領頭羊學校，無論是國際教育課程發展或實體交流都有成效。嘉義高中2017年到南三陸町教育參訪，雙方學生受益良多，交流成果豐碩。黃敏惠開心嘉義高中引薦日本宮城縣南三陸町貴賓給市府團隊，開啟雙方交流。