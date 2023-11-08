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嘉縣敬老卡、愛心卡擴大範圍 12月起增加新營火車站
嘉義縣敬老、愛心卡擴大使用範圍，今年7月開放搭乘台鐵大林至南靖站，但有許多民眾反應，布袋鎮、義竹鄉與台南市新營區為共同生活圈，會就近到新營火車站搭乘火車。縣府今宣布，12月起新增新營火車站，讓民眾能搭成新營客運前往新營火車站，再轉乘火車。
布袋鎮公所指出，相較於嘉義火車站及其他較靠山區的火車站，住在布袋鎮的人反而和台南市新營區是同一個生活區，習慣到距離較近的新營火車站搭車，尤其新營客運「新營—布袋港」、「新營—好美里」路線可接駁前往新營火車站，新增新營火車站較符合民眾需求。
縣府社會處表示，評估後決定12月增開新營火車站，就近照顧臨近台南地區的嘉義鄉親，雖非嘉義縣內火車站，但較貼近民眾原本生活習慣，能提高交通便利性，可持敬老卡、愛心卡搭乘新營客運「新營—布袋港」、「新營—好美里」路線，再搭乘火車滿足日常需求。
社會局長張翠瑤說，持敬老卡、愛心卡可從大林站、民雄站、嘉北站、嘉義站、水上站、南靖站等6站上車，出發至外縣市或從外縣市搭回前述站點，車資都能使用點數補助，65歲以上長者與身心障礙者搭乘台鐵享半價優惠，單趟車資最高可抵200點，超出點數上限的金額由儲值金支付。
社會局表示，持敬老卡及愛心卡民眾可使用每月1000點數補助搭車，而阿里山、大埔每月更有1200點數補助，可搭乘無畫位的自強號及莒光號、區間車及區間快車，但不適用觀光列車、團體列車、普悠瑪列車、太魯閣列車和新自強3000型列車。
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