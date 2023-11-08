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台南2024消防月曆亮相 黃偉哲：「我們不賣肌肉」
台南市消防局今發布2024消防月曆及形象影片，擺脫以往民眾想像賣肉框架，消防局以「城市英雄，從心出發」為主，拍攝一系列照片、影片，要讓大眾更能了解專業付出無名英雄們。
此次消防月曆及形象影片，呈現出消防人員執行不同勤務的面貌，如震災搜救、水域救援、緊急救護等等，影像中都百分百演繹，認真態度不輸平常執勤時。
台南市長黃偉哲說「我們不賣肌肉，展現專業技能」，延續去年多角度詮釋消防工作，再藉由月曆來體現預防火災、搶救災害及緊急救護，三大核心任務。除提升防災知識，也能讓民眾更加認識守護安全的無名英雄們。
擔任月曆2月份女主角的勤指中心護理師說，第一次面對鏡頭非常緊張，重拍了3次。更有上鏡的救護技術人員説，當時需要配合動作，推著擔架演繹緊急救援的勤務，來來回回推了6次，才拍出滿意的照片，可說是非常貼近平常工作的感覺。
消防局表示，2024消防月曆總共印製1萬2000份，只送不賣，未來民眾所想要索取，可以參加消防局2024年辦理的各項防火宣導活動取得。
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