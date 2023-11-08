台南安南區「捷運黃線」最後一條規畫 黃偉哲承諾加速

台南市議員蔡麗青質疑安南區發展快速，但大眾運輸不方便，要公車沒有，小黃公車也沒有，先進運輸（大眾捷運）路網排在最後面，市長黃偉哲承諾，限於公部門的規畫能量，委外由民間顧問公司幫忙規畫，力求第一期最後一條黃線可以追上，讓中央做可行性評估再核定，可大幅縮短安南區黃線的作業期程。

蔡麗青表示，安南區偏遠地區公車平均1、2小時才有1班，公親里更需2至3小時才1班，無法落實照顧到老人家，小黃公車也沒有，台南捷運黃線規畫也最慢，這是是最錯誤的，安南區最需要捷運，腹地大也最適合的蓋捷運，卻從最擠的永康和市區開始，要求提前規畫大眾捷運，讓安南區發展起來，

交通局表示南市大眾捷運系統整體路網評估案已於111年3月22日獲交通部同意備查，目前優先路網6條路線已有藍線、藍延線、綠線、紅線及深綠線等5線辦理相關可行性研究或綜合規劃作業中，後續將再積極向中央爭取黃線可行性研究經費，以利盡早啓動黃線的相關規劃作業。

台南公車路線規劃優化，交通局表示，目前台南市市區公車路網已完成重整規劃，未來路線規劃分為三層級，包含都會公車、生活公車及厝邊公車；都會公車提供路線直捷、班次頻繁、運量大之公車服務，目前規劃由原1、2、3、5路線調整升級為都會公車。

生活公車主打「讓民眾容易取得的公車服務」，例如近期路線調整並同步引入9人座小巴的上路的14路公車；厝邊公車則是以細緻化方式提供社區型公車服務，例如新闢的901九份子-永康東橋路線。

交通局表示，希望透過公車路線的三層級劃分，提高台南市公車利用效率，更精準地滿足民眾需求，也讓路線劃分更一目了然。預計第一波都會公車的路線重整將於今年底前進行公告，待確認營運公車業者後盡速完成籌備上路提供服務。