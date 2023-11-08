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12斤胡麻榨5斤油本土進口價差大 農民籲標示原料產地

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
今年本產胡麻被天候打亂栽種期，有的已經結筴收成，有的才剛開花，影響產量。記者莊曜聰／攝影
今年本產胡麻被天候打亂栽種期，有的已經結筴收成，有的才剛開花，影響產量。記者莊曜聰／攝影

本土胡麻產季到！去年全台種植面積2068公頃，台南市就有1534公頃，年產量約1493公噸，是全台最大產地，西港、善化等地是主要產區，每年秋冬作在白露前後栽種，今年遇到颱風及雨勢，延後種植加上結莢期氣溫降低，粗估減產近5成，且人力問題使得生產成本上揚，在地農會收購價格每台斤從前年110元調高到130元，與進口胡麻相比有約80元的價差農民呼籲加工品應將原料及成品產地分開標註，才不會出現魚目混珠的情形發生。

西港區農會總幹事程淑如說，全盛時期西港胡麻種植面積在500公頃以上，但受到農村人口老化及缺工問題影響，這幾年維持在250公頃左右，少了近一半，農會目前契作約45公頃，善化則有約200公頃左右，集中在六分寮一帶，善化區農會總幹事楊耿榮表示，之前推廣過農用機械，但落粒率太高，加上非採粗放型態耕作，並不適合。

快80歲的林姓農民說，他的胡麻田加起來大約有1公頃，雇工採收每日每人約1500元，1分地平均要2到3人，還不一定找得到工人，他把部分田地改種可機械採收的毛豆及玉米，也有人改種單價更高的蘆筍，因此胡麻面積逐年減少，但也有農民反向操作，乾脆租地把生產規模及產量擴大，希望增加獲利。

本產胡麻品質好，但成本不斷增加，進口胡麻1斤50元，之前曾發生食安疑慮，但12斤胡麻榨5斤油，價差大不免有業者會魚目混珠「洗產地」，西港區農會推廣部主任蔡俊吉說，農會契作收購的胡麻都有通過農藥殘留檢測，加工品民眾才用的安心，但農民從雞蛋問題引發憂慮，希望在產品標示上，能夠學習鄰國日本，將原料產地另外標示。

南市農業局18日起將在善化、安定、西港等主要產區舉行胡麻產業活動行銷，善化農會配合農食選物所開幕，有麻油海鮮粥免費品嘗及DIY體驗，西港區農會今年歡慶百周年，還舉辦草地音樂會，百攤青農、美食及文創市集，並提供麻油雞、芝麻霜淇淋、芝麻麵線、煎蛋、包子限量換取，相關胡麻產品都有優惠。

台南西港是本產胡麻重要產地，今年受天候影響打亂栽種期，估計減產近5成。記者莊曜聰／攝影
台南西港是本產胡麻重要產地，今年受天候影響打亂栽種期，估計減產近5成。記者莊曜聰／攝影
本產胡麻收購價與進口胡麻價差每台斤高達80元，農民呼籲加工品上原料產地應另外標示，才能區分產品價值。記者莊曜聰／攝影
本產胡麻收購價與進口胡麻價差每台斤高達80元，農民呼籲加工品上原料產地應另外標示，才能區分產品價值。記者莊曜聰／攝影

農會 農民 價差

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