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憂漏電！台南LED路燈斷電器檢驗不合格 3萬多盞全換新

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局全面清查LED路燈漏電斷電器系統，不符合標準的路燈將全數更新。圖／工務局提供
台南市工務局全面清查LED路燈漏電斷電器系統，不符合標準的路燈將全數更新。圖／工務局提供

台南市議員蔡宗豪今天在總質詢，續追LED路燈漏電斷電器系統合格與否問題，5月總質詢時要求台南市府，將3家參與全市LED路燈換裝業者的防漏電產品，送國家標準檢驗局檢驗，目前一家檢驗不合格，不合格的路燈矗立在安平等八個行政區，為防路燈漏電意外，應盡速下架不合格路燈，市府表示，第一區3萬多盞路燈，明年下半年度會全面換新完畢，第二、三區檢驗仍有部分有待釋疑，結果會儘快公布。

蔡宗豪指出，台南市路燈從2021年換裝LED路燈，安裝在LED路燈裏的漏電斷路器，是路燈最重要的安全機制，雖然是一個小小的裝置，但卻非常重要，因為它的功能就是當電線線路發生漏電，超過保護器所限定的電流時，就會馬上切斷電源，是一個防止電流輸出的小機關，能有效的保障人身安全、避免觸電，同時也能防止用電量過大、短路的時候，引發電線走火。

蔡宗豪說，今年5月上個他就接獲檢舉，民眾陳情LED路燈漏電斷電器不符CNS標準，電路故障負荷值只有2.5KA，連10KA一萬安培的基本標準值都沒有，在上次定期大會提出質疑，並要求全面體檢已換裝的LED路燈漏電斷電器。

蔡宗豪指出，持續追蹤3家廠商檢驗結果，目前只有一家檢驗出爐，國家標準檢驗局經過公文審核，第一區的路燈斷路器未達安全層級，不符合跳脫時間大於180秒，未跳脫，試驗後把手無法正常操作，這些路燈裝設在安南區、七股、東區、安平、北區、西港、佳里和南區等8個行政區，緊鄰民宅，使用未達標路電斷路器如何保障安全？

市長黃偉哲說，還在保固期，廠商疏失市府有監督責任，就算機率再低也要設想萬一。

工務局長陳世仁答詢說，第一區不符標準的路燈，3萬多盞將全數更新，預計明年下半年度全數更換，第二三區因為一萬安培10KA有達到標準，其他一些數據還要跟經濟部標準檢驗局釋疑，釐清後會依契約相關約定辦理。

蔡宗豪 台南 黃偉哲

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