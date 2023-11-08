嘉市「公道16」規畫綠廊道開發延宕80年 議員要求速開發

嘉義市區占地2.2公頃公共設施保留地，位在民生南、北路近1公里，市府畫定「公道16」規畫進行綠廊道開發，議員王浩上午質詢，都市計畫劃設至今80年未開發，居民抱怨開發沒進展，要求都發處長許懷群承諾明年開發，若無法開發就解編。

王浩說，「公道16」規畫綠廊道開發延宕80年，市府對「公道16」規畫進度都是「研究討論」，人生有多少個80年呀！市府報告綠廊道開發經費龐大，如果無法開發就解編，不要讓居民再失望，另面臨少子化，都市計畫還有5所國中小預定地，應一併檢討存廢。

「公道16」居民說，他們從小住到大，因為公設保留地徵收問題，土地沒人買，房屋也不敢改建，土地無法貸款、買賣，只能蓋鐵皮屋，看著對面房子一間一間蓋，他們也希望解編，把土地還給他們，讓他們可以自由使用。

都發處長許懷群說，公道16綠廊道開發要與居民溝通，會努力檢討開發，國中小預定地要配合整體都市計畫發展檢討，都市計畫公園道用地「公道5」、「公道16」，用地建築密集，拆遷不易，開發經費逾40億，龐大經費籌措不易。

長年未徵收開聞，影響地主權益及建設推動，去年10月啟動規畫，期使公園道具貫穿市區交通動脈，兼具景觀綠美化、人本活動空間、都市氣候調節、都市防災緩衝帶等複合功能與效益，12月底完成期中報告。