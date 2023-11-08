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立冬進補養生 雲林中藥商公會將辦藥膳嘉年華
今天是農曆二十四節氣的「立冬」，國人在這一天都有進補養生的習慣，雲林縣六房媽天上聖母紅壇準備燒酒雞、炒麵讓信徒補元氣，為讓民眾正確食補，雲林縣中藥商公會將於11月11日當天在六房媽紅壇舉辦藥膳嘉年華會，提升民眾養生觀念。
雲林縣中藥商公會今天在六房媽紅壇示範如何烹煮藥膳料理，理事長林正中說，隨著現代民眾越來越重視養生，冬令進補都以藥性溫和的食材為主，像是藥膳排骨、羊肉爐都是溫補的藥膳，民眾在料理過程中可添加大量的蔬菜、菇類，維持營養均衡。
林正中說，冬令進補切記到合格的中藥商購買中藥材，千萬不要買來路不明的藥材，以免荷包失血，還要付出身體健康的代價。
民進黨雲林縣黨部響應藥膳嘉年華會活動，11月11日當天將在六房媽提供潤喉茶包給民眾享用，希望透過這次活動來提升民眾養生觀念。
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