立委林俊憲形容台南火車站如爛尾樓工地 會勘求改善

明年台南400年有一系列慶祝活動，但台南火車站古蹟修復工程已施工6年，預計在2026年才能完工，外觀是鷹架、防塵布幕，十足工地，不像火車站，更與周邊景觀不搭襯，嚴重影響400年慶祝活動的好印象。立委今邀集交通部、台鐵會勘整修進度及外觀改善工程，台鐵表示，分3個階段改善，絕對會在明年春節前完成，不會讓民眾失望。

林俊憲今召集交通部政次胡湘麟，台鐵局局長杜微，路政司專委魏瑜以及文化部文資局組長林炳耀，台南市副市長葉澤山，南市府交通局副局長熊萬銀會勘整修進度及外觀改善工程。林俊憲指台南車站由於站體古蹟修復，再加上鐵路地下化工程同時施作，完工時程不斷延後，除車站外觀被鷹架及防塵布幕完全覆蓋住外，站內也多次出現漏水，整個站區更遭工程圍籬層層阻隔，嚴重影響動線和交通安全。要求台鐵先改善外觀，並與市府交通局研擬站區交通改善措施，力求在台南府城400周到來前，還給台南一個典雅美觀的門面。

林俊憲表示，近來接到非常多民眾投訴，火車站前工程已經進行多年，從2017年展開修復以來車站就被鷹架布幕覆蓋，到現在6年過去了，鷹架布幕也隨著時間越來越破落，不僅車站變大型工地，甚至還像是「爛尾樓工地」。他認為，台南為文化古都，擁有國內少數幾座現存仍在使用的日治時期車站建築，將古蹟修復、找回往日光彩是好事，但經歷的「黑暗期」真的太久了。他說，車站是城市的門面，難道要讓遊客和市民對台南400年留下如此不堪的印象？

台鐵回應，將分3階段改善，第1階段在11月13日前將車站既有鷹架、防塵網全數捲起，避免破落印象再現，另，內部候車大廳現有的古蹟圖像帆布也會全面更新，預計11月30日完成。第2階段是車站外圍美化，降低工程帶來的雜亂感。第3階段加固外圍鷹架，新增附掛半透明浪板，並配合光雕，讓晚上如燈籠，候車大廳展示牆也會再美化，預計本月完成設計、12月決標，春節前完工。

交通部政次胡湘麟強調，一定會依工程期程進行，不再跳票，車站為重要門戶，美化工程會符合台南城市意象。

副市長葉澤山表示，未來台南火車站的投射光雕，可作為台南景點整修工程的典範，未來將集結藝術家，將施工工程的圍籬，設計得更有意象，把台南塑造成藝術城市。

除了站區工程美化外，交通局表示，已研擬短期和長期作為，短期包括增設指示提醒機車提前改道、於北門路民族路口增加行人專用時相、透過調整圓環槽化線型梳理接送區車流，以及運用智慧監控調整車多方向的綠燈秒數，即時依據路況紓解車流等。長期方面將提升人車分流及設置公共運輸轉乘專區，目前已快完成改善規畫，改善經費3億元，林俊憲允諾向中央爭取經費。

林俊憲提醒台鐵局，除了要在安全的前提下盡速完成工程，也要求台鐵、文化部組成專案小組聯席審查，尤其因目前工程僅剩10%，實在不應該繼續拖延往後也要顧及施工過程可能帶來的外部影響與民眾觀感，文資局也表示此案文資審議可專案處理，不用送大會，預計工程可以縮短8個月，可在114年年底完工。