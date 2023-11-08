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車位搶破頭！南市美國學校舊址周邊僅120格車位爆不足

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市振興公園是美國學校舊址，周邊發展快速停車位嚴重不足。記者吳淑玲／攝影
台南市振興公園是美國學校舊址，周邊發展快速停車位嚴重不足。記者吳淑玲／攝影

台南市開元路和長榮路附近大樓林立人口密度高，停車格位嚴重不足，議員指在美國學校舊址，也就是現在的振興公園面積3.3公頃，旁邊有塊停車場預定地，市長黃偉哲也簽署承諾書，盡快動工興建立體停車場，以解決停車問題。

議員蔡宗豪說，振興公園周邊有長榮新城1224戶、知安根大樓108戶、果貿新村243戶，未來還有社宅160戶、新建大樓200戶，人口約2萬人，結果附近停車格位只畫設120格，加上假日阿嬤你看市集帶來的人潮，停車格位真的嚴重不足。

蔡宗豪提議在美國學校舊址，也就是現在的振興公園面積3.3公頃，旁邊有塊停車場預定地，希望趕緊動工，但以不破壞綠地為基礎，並考量到在地居民及其他民眾的停車需求，若就現有面積蓋四層停車場，約可規劃200格汽車停車位，為及早落實這項停車建設，他特別拿出承諾書要求黃偉哲市長簽名。

黃偉哲承諾表示，他非常重視停車格位不足問題，上任以來台南市就增加一萬多格停車位，這個區域確實有停車需求，社宅也一定會配備停車格位，上任以來台南市就增加一萬多格停車位，先求有再求好，社宅一定會配備停車位。

交通局說，為改善北區停車供給不足問題，市府藉由前瞻基礎建設經費，已爭取獲核定北區成德里立體多目標停車場及北區小東社宅地下停車場兩案，目前皆加緊趕工中，預計2024年底陸續完工啟用，屆時將增加提供汽車560席機車533席格位使用。

交通局表示，有鑑開元路及振興公園周遭停車需求殷切，經盤整土地權屬後，已在今年初提報長榮公園地下停車場興建案向中央爭取補助，尚待中央審議核定；

議員建議利用現有平面停車空間立體化乙案，考量現況土地為國有財產署所有，立體化尚須由市政府編列龐大有償撥用經費，加以當地民眾期待綠地及美國學校遺址保留，交通局將納入台南市第三期立體停車場整體規劃案內綜整考量規劃。

台南市長黃偉哲（右）簽署承諾書，盡速興建振興公園地下停車場。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）簽署承諾書，盡速興建振興公園地下停車場。記者吳淑玲／攝影
台南市振興公園是美國學校舊址，周邊發展快速停車位嚴重不足。記者吳淑玲／攝影
台南市振興公園是美國學校舊址，周邊發展快速停車位嚴重不足。記者吳淑玲／攝影

停車場 車位 台南 社宅 黃偉哲

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