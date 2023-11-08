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加碼抽！線上繳納停車費享折扣 台南購物節還可抽電動車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南好停APP配合2023台南購物節電動車加碼抽。圖／台南市政府提供
台南好停APP配合2023台南購物節電動車加碼抽。圖／台南市政府提供

為節省民眾繳納停車費的時間及手續，並擴大台南購物節抽獎福利，今年度將台南好停APP與台南購物節合作，即日起至113年3月10日於台南好停APP線上繳納停車費，就有機會把電動機車騎回家。

市府表示，交通局推動行動支付政策不遺餘力，為鼓勵民眾多使用台南好停APP，特別與台南購物節結合推出好康活動，民眾只要下載台南好停APP並加入會員，除了可享有「繳費折扣優惠」還可參加「台南購物節電動機車加碼抽獎」活動；藉此活動不僅提高行動支付使用率與環保永續，更可促進產業經濟復甦，一舉數得。

交通局長王銘德表示，使用行動支付繳納停車費具省紙、省時等優點，更重要的是折扣優惠，即日起至今年12月31日期間，在南市路邊及路外公有停車單，使用台南好停APP線上支付停車費，持續享有每筆折扣2元優惠，且至明年年3月10日止，更享有「購物節X交通局電動機車加碼抽」的活動資格，更多活動詳情請上台南購物節活動網站查詢

王銘德指出，為因應資訊科技日新月異，台南好停APP已全新改版升級，不僅大幅提升系統效能，同時也新增進階功能，提供即時路邊、路外停車場整合資訊，配合智慧路邊停車格建置，讓民眾可以更方便找尋路邊停車，歡迎民眾多加利用。

台南好停APP配合2023台南購物節電動車加碼抽。圖／台南市政府提供
台南好停APP配合2023台南購物節電動車加碼抽。圖／台南市政府提供

台南 停車費 電動機車 折扣

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