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適婚男女父母追著媒人婆登門要介紹婚姻 媒人婆無奈：我只做便媒人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
許多適婚青年男女父母，追著嘉義職業媒人婆黃淑晴，請求介紹對象。圖／黃淑晴提供
許多適婚青年男女父母，追著嘉義職業媒人婆黃淑晴，請求介紹對象。圖／黃淑晴提供

工商社會變遷快速，女性經濟獨立，不婚普遍，後疫情時代，許多適婚青年男女父母，追著嘉義職業媒人婆黃淑晴，請求介紹對象，秋節及國慶連假，紛紛上門請求介紹，她說，許多女性經濟獨立，選擇不婚，她用LINE牽紅線。

她說，她未收取任何婚姻介紹費用，找其他人介紹時，不要被騙哦，「重點是，我現在沒空幫忙配對介紹男女朋友，所以不要再找我了啦， 拜託！我現在只有想做《便》媒人婆。」

她表示，介紹配對真的不容易，尤其女孩子現在經濟獨立，根本不想找對象，等到要找對象的時候，都已經超過適婚，生育年齡了，女孩們想要找的對象除了（有房有車）是基本條件，還不希望跟公婆住在一起，要求條件：醫生、科技電子新貴、公職人員、自己開公司當老闆、要有存款積蓄，所以真的超難配對。

她說，現在介紹沒有在相親，都是用Line互相加好友認識，比較單純，喜歡繼續交往，不喜歡就各自刪除好友，很多的父母親都跑到她的工作室，拜託幫忙介紹，現在孩子們有他們想法，不一定要結婚

天下父母心，都是希望孩子能夠建立自己的家庭，但是婚姻是一輩子的事情，讓孩子們自己做決定讓孩子們自由發展，每個孩子都是最棒最優秀的，但是到了適婚年齡也表示他們已經長大了，就讓他們自己選擇自己的另一半吧！別再操煩了啦。

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