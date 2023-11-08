鳥況不再！ 南市北門黑腹燕鷗數量銳減9成

鳥況不再！台南北門潟湖井仔腳每年深秋都會聚集成千上萬隻俗稱「黑肚仔」的黑腹燕鷗造訪，但這幾年數量明顯一年不如一年，今年迄今更慘，估計少了9成，有些鳥友乾脆轉移陣地賞鳥，詳細原因各有說法。

在北門井仔腳長期觀察鳥況的「鹽鄉餐廳」老闆洪有志說，今年到目前黑腹燕鷗比去年更少，估計數量約1千隻，比往年動輒上萬相較減少約9成，研判應是附近棲息地環境改變食物不足，且一方面漲潮，潮水淹沒蚵架無法棲息，「黑肚仔」另覓適當去處。

也有鳥友說，鄰近嘉義布袋沿海黑腹燕鷗數量這兩年明顯增加，也有可能是北門飛過去的，恐因井仔腳附近這幾年原有棲地因廣泛種電「排擠」影響而改變。

鳥友指出，黑腹燕鷗數量高峰期約從10月底至11月中旬間，同時也要觀察潮水水位是否在低水位方便棲息，井仔腳黑腹燕鷗鳥況是否不再，屆時會更明朗。

長期投入拍鳥的鳥友黃三明則說，去年他轉往七股頂山，最近黃昏時有時可拍到龐大的「黑肚仔」鳥群，每到夕陽捕捉瞬間美感，更有成就感。

他認為，鳥群只是「分散」，數量應未有明顯改變；甚至外界也有人認為是因北門種電排擠，這應該要再後續觀察難論定，不過當前井仔腳鳥況改變，真的值得探討。