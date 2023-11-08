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蚵貝上牆 雲林漁村變海洋世界
雲林口湖鄉藝術家陳玄茂帶領子女陳彥廷和陳彥汝，及金湖畫室團隊，花3個月從打稿設計到蒐集蚵貝等海洋廢棄物，運用蚵貝黏貼、噴漆彩繪、圖像浮雕技巧，把故鄉金湖村多條主要聚落巷弄打造成蚵貝藝術村，漁夫生活寫照全映入牆面，近期完工。居民讚讓漁村閃閃動人，宛如進入海洋世界。
陳玄茂是在地知名藝術家也是金湖休閒協會理事長，他說，鑑於雲林沿海地區年產數百噸的蚵殼、螺蛤具類的外殼難以處理，決心全面發展蚵貝藝術，運用蚵貝強韌與立體特性，與泥塑結合出「蚵貝黏貼藝術」，且蚵貝立體、尤其擁有海洋自然的溫度，雖不規則狀施作較困難，卻是生命的展現。
白天走進金湖巷弄，宛如進入海洋世界，更為人驚艷的是夜間的牆面，在月光投射下浮雕立體，魚蝦活躍。
此次創作彷彿一本大型繪本，陳玄茂說，主創作「海鯨送愛」以萬善爺廟的海難故事為背景，在萬民受難時，海鯨奉海龍王之命送食濟民。
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