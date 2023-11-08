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廚餘處理不當？南市肥料廠好臭

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市議員陳秋宏昨天反映鹽水區有有機肥料廠每天發出臭味飄到下營，居民難耐。圖／擷取台南市議會直播畫面
台南市議員陳秋宏昨天反映鹽水區有有機肥料廠每天發出臭味飄到下營，居民難耐。圖／擷取台南市議會直播畫面

台南市廚餘量超過處理量能，市府為去化，除了兩座高效能廚餘廠處理外，每年9千多公噸標售給畜牧業者做飼料或堆肥，但有議員質詢指出，鹽水區某有機肥料廠整天飄出「臭酸屎味」，被埋怨「錢你在賺、臭味下營人在聞」，恐非個案。市府表示，會加強、擴大稽查，「該停工就應停工」。

黃偉哲表示，不容許商人將商業利益建築在民眾痛苦上，如果有機肥料廠有違法，將嚴加取締，也可駐點，不只要罰，若持續不改善就要封廠。

去年全國家庭生活廚餘48.9萬公噸，議員陳秋宏質詢台南目前廚餘處理方式，環保局表示，全市各區清潔隊收運的廚餘主要用來製作培養土及養豬業者飼料使用，而台南每年約產出廚餘2萬1千公噸，其中1萬2千公噸處理為堆肥，標售9千公噸給畜牧業者。

但陳秋宏指出，某個有機肥料廠經常飄散臭酸味，讓附近居民難以忍受，陳情電話打到爆，且此味道是臭又酸，和畜牧場味道不一樣，希望環保局能加強稽查，且可能不只一家。

環保局長許仁澤答詢說，已多次前往這家有機肥料廠取締及告發，會有酸味研判是發酵不完全所致，將加強稽查。

許仁澤指出，為有效去化廚餘產生量，提升傳統堆肥處理效率，南市建置新化及城西2座廚餘高速發酵廠，並於2021年運轉，每月廚餘約可產生1千公噸堆肥，堆肥製作可產出培養土，供民眾土壤改良使用。另，因廚餘量超過處理量，環保局也標售廚餘，提供給畜牧業者，經由畜牧場高溫蒸煮後作為飼料用途。

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