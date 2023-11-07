明天捐血可送這家超人氣的臭豆腐？雲林捐血站：沒聽說

為補充血庫，雲林捐血站預定明天（8日）上午9時30分至下午4時，在北港運動公園(北辰路)正門口，辦理捐血活動，這也是捐血站例行的捐血活動，但兩天來網路卻傳出，明天到北港公園捐血，即可獲贈位於嘉義縣六腳鄉蘇厝村一家人氣臭豆腐店，臭豆腐及蚵仔麵線一組，雲林捐血站今天表示，並沒有店家配合這次活動，至於是否店家自發性響應送愛心則不得而知。

PO網的雲林縣北港鎮代表會主席黃美蘭則表示，前幾天她到店消費，看到店內牆上張貼一張捐血公告「11月8日北港公園捐血送臭豆腐、蚵仔麵線一組」，認為可能是店家發善行好，響應捐血，所以才拍下這張公告轉傳，希望有更多人響應捐血，同時也讓店家的善行被看見，畢竟這是好事。

雲林捐血站為增加血庫的存血量，預定明天在北港公園口辦理捐血，這次並沒有社團配合，純粹是雲林捐血站自行辦理的捐血。但這兩天網路卻傳出「捐血可送臭豆腐」，由於以往捐血多半送米油等民生物資，但送臭豆腐倒是很少有，因此格外引起民眾關注。

雲林捐血站今天指出，並沒有聽說明天的捐血可送臭豆腐，因現炸臭豆腐必須把烹煮工具移到捐血現場，或以兌換券換取贈品，但站方並沒有接到這樣的訊息，可能是網路誤傳。不過，目前A、O型的血仍較缺，歡迎大家踴躍挽袖捐愛。

經記者進一步了解，被網友指要送臭豆腐的這家店位於北港大橋南側的嘉義縣六腳鄉蘇厝村，該店無店名是從路邊攤賣起，因口味佳深受喜愛，生意愈做愈好，成為隱藏於偏村的人氣小店，今天中午記者走訪，但該店沒有營業，鐵門掛上「今日公休」牌子，店面也沒電話，致無從查證。