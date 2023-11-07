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南市登革熱1萬9298例 重症9成慢性病 長者是高風險群

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱病例再增144例，已累積1萬9298例。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱病例再增144例，已累積1萬9298例。圖／南市衛生局提供

台南市今天新增本土登革熱病例144例，累積1萬9298例，登革熱防治中心表示，依數據顯示，8成病例是60歲以上年齡層，重症病例中有近9成有慢性病史，1成曾罹患登革熱，凸顯年長者、慢性病史者及曾感染登革熱民眾皆是登革熱重症的高風險族群，務必做好自身防蚊措施。

新增144例分別為北區32例，東區28例，永康區22例，安南區17例，中西區14例，南區10例，安平區8例，關廟區5例，仁德區及歸仁區各4例，年齡介於8歲至88歲。

台南市登革熱防治中心表示，依據統計數據顯示，南市本土登革熱確診病例年齡分布於未滿10歲至90歲以上，其中60歲以上病例數約36.7%，而針對登革熱重症病例進行流行病學分析，則可明顯發現8成病例60歲以上，其中男性65%、女性35%。

另經疫情調查發現，重症病例中有近9成有慢性病史，而重症病例中過去曾經罹患登革熱約1成，9成重症病例則表示無感染過或不清楚，與先前相關流行病學研究結果相符，凸顯年長者、慢性病史者及曾感染登革熱者皆是登革熱重症的高風險族群。

登革熱防治中心蘇世斌主任強調，因南市各區及鄰近縣市皆屬一日生活圈範圍，人口移動迅速，更容易加速病毒的散播，尤其第2型登革病毒造成的臨床症狀最為嚴重，且與南市目前流行的第1型不同，如先後感染不同型別登革病毒，罹患登革熱重症風險將提高，籲請民眾務必多加關心家中長者健康，提高警覺加強防蚊措施。

蘇世斌說，先前衛生福利部南區醫療網指揮官柯文謙曾提醒，登革熱確診病例燒退後還不能掉以輕心，此時可能進入另一危險期，一般病人危險期僅1至2日，但長者、慢性病史者或免疫功能不佳的民眾可能在此時期出現休克、出血或器官損傷等嚴重症狀，大幅延長病程，甚至須收治加護病房接受妥適醫療照護，才能脫離險境，提醒民眾不可不慎。

登革熱 慢性病

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