教育新模式！台南為孩子金融素養扎根 銀行員入班宣導
為讓金融素養從小扎根，台南市新南國小今天舉辦「華南挺臺南 CSR金融共好公益計畫」，由銀行員擔任老師，針對國小四年級學生入班宣導金融教育，透過生活化的舉例及有趣的互動遊戲，讓小學生及早建立「金錢用途」、「風險支出」、「家庭負擔」與「預防詐騙」等正確的金融觀念，扎根金融素養。
華南銀行總經理黃俊智、台灣金融研訓院副院長林仲威、副市長葉澤山今天共同啟動3方合作金融教育新模式。葉澤山表示，百年老店華南銀行一直是台灣金融界的重要角色，在平常忙碌的業務之外，還發揮公益精神號召旗下行員積極扎根金融教育，非常不簡單，因此市府也非常支持，112學年度上學期全市有46所學校、111班共同響應，下學期將達到65所。對於國小學生來說，金融教育不僅能夠建立正確的金錢觀及儲蓄觀，更重要的是學會為未來做準備，相信家長也都會支持。
教育局長鄭新輝說，台南積極推動金融教育，日前才與兆豐證券、台灣閱讀文化基金會協力在東區大同國小設立全台第一所國小「理財愛的書庫」，透過推廣金融相關書籍深耕金融教育。根據調查，課程融入金融教育議題主要的困難處在於「教授者缺乏專業金融知識」，因此透過專業的銀行行員入班宣導，將更有助於金融教育議題的落實，從中培養學生正確的理財心態與風險管理，未來成為具有社會適應力與應變力的人才。
華南銀行總經理黃俊智表示，華南銀行多年來推動金融知識普及，自9月起與台灣金融研訓院攜手合作，由銀行行員擔任「CoCo老師」，針對南市國小四年級學生辦理金融教育宣導，建立學生正確的金融概念。期待未來有更多金融機構助力金融教育，共同打造財務幸福、金融信任的社會。
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