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有機肥料廠臭死人 台南市長：若持續不改善該封就封

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員陳秋宏今天反映鹽水區有有機肥料廠每天發出臭味飄到下營，居民難耐。圖／擷取台南市議會直播畫面
台南市議員陳秋宏今天反映鹽水區有有機肥料廠每天發出臭味飄到下營，居民難耐。圖／擷取台南市議會直播畫面

民眾黨總統參選人柯文哲之前曾被指曾用「吃飯沒廚餘」，擋10億元廚餘廠建設，廚餘處理議題也引發台南市議員陳秋宏關心，今天針對廚餘提出質詢，也反映鹽水區有有機肥料廠每天發出臭味飄到下營，居民難耐。市長黃偉哲表示，不容許商業利益建在民眾痛苦上，若臭味持續不改善就要封。

陳秋宏質詢表示，去年全國家庭生活廚餘48.9萬噸，問環保局目前廚餘處理方式，台南市環保局表示，全市各區清潔隊收運的廚餘主用以製作培養土，以及養豬業者飼料使用。台南每年約產出廚餘2萬1千噸，其中1萬2千噸處理為堆肥，標售9千噸給畜牧業者。

環保局長許仁澤說，為有效去化廚餘產生量，提升昇傳統堆肥處理效率，南市建置新化及城西2座廚餘高速發酵廠，並於2021年運轉，每月廚餘約可產生1千公噸堆肥。堆肥製作可產出培養土，供民眾土壤改良使用。另，因廚餘量超過處理量，環保局也標售廚餘標售，提供給畜牧業者， 經由再利用核可之畜牧場高溫蒸煮後作為飼料用途。

陳秋宏指出，與下營緊鄰的鹽水區有某有機肥料廠，在堆肥製作肥料過程中，經常飄散臭酸味，讓附近居民難以忍受，每天被陳情的電話打到爆。他說，此味道是臭又酸，和畜牧場發出的味道不一樣，令人不解的是，業者說沒營業，但晚上還是有酸臭味，希望環保局能加強稽查，該關就要關。

許仁澤說，這家有機肥料廠位於鹽水，多次前往取締也有告發，所以會有酸味，研判是發酵不完全所致，會加強稽查，並強調，若違法該停工就應停工。黃偉哲表示，不容許商人將商業利益建築在民眾痛苦上，如有機肥料廠有違法，將嚴加取締，有必要也可駐點，不只要罰，若持續不改善就要封。

廚餘 臭味 台南

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