有機肥料廠臭死人 台南市長：若持續不改善該封就封

民眾黨總統參選人柯文哲之前曾被指曾用「吃飯沒廚餘」，擋10億元廚餘廠建設，廚餘處理議題也引發台南市議員陳秋宏關心，今天針對廚餘提出質詢，也反映鹽水區有有機肥料廠每天發出臭味飄到下營，居民難耐。市長黃偉哲表示，不容許商業利益建在民眾痛苦上，若臭味持續不改善就要封。

陳秋宏質詢表示，去年全國家庭生活廚餘48.9萬噸，問環保局目前廚餘處理方式，台南市環保局表示，全市各區清潔隊收運的廚餘主用以製作培養土，以及養豬業者飼料使用。台南每年約產出廚餘2萬1千噸，其中1萬2千噸處理為堆肥，標售9千噸給畜牧業者。

環保局長許仁澤說，為有效去化廚餘產生量，提升昇傳統堆肥處理效率，南市建置新化及城西2座廚餘高速發酵廠，並於2021年運轉，每月廚餘約可產生1千公噸堆肥。堆肥製作可產出培養土，供民眾土壤改良使用。另，因廚餘量超過處理量，環保局也標售廚餘標售，提供給畜牧業者， 經由再利用核可之畜牧場高溫蒸煮後作為飼料用途。

陳秋宏指出，與下營緊鄰的鹽水區有某有機肥料廠，在堆肥製作肥料過程中，經常飄散臭酸味，讓附近居民難以忍受，每天被陳情的電話打到爆。他說，此味道是臭又酸，和畜牧場發出的味道不一樣，令人不解的是，業者說沒營業，但晚上還是有酸臭味，希望環保局能加強稽查，該關就要關。

許仁澤說，這家有機肥料廠位於鹽水，多次前往取締也有告發，所以會有酸味，研判是發酵不完全所致，會加強稽查，並強調，若違法該停工就應停工。黃偉哲表示，不容許商人將商業利益建築在民眾痛苦上，如有機肥料廠有違法，將嚴加取締，有必要也可駐點，不只要罰，若持續不改善就要封。