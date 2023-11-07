軍方魚叉飛彈重點營區擬設雲林虎尾 地方強烈反對要縣府「硬起來」

國防部擬規畫新建6處魚叉飛彈營區，其中雲林虎尾是重點營區之一，縣議會國民黨、民意及誠信聯盟等黨團今天聯合質詢表達反對立場，雖目前因建築成本攀升還未興建，但事關縣民安全，要求縣府設法解除民眾恐慌，縣長張麗善答詢，維持現有國防能力對台灣安全固然重要，但為了縣民著想，她也堅決反對，會再和軍方溝通。

媒體報導，軍方計畫在國內設置6處魚叉飛彈營區，其中1處在雲林縣虎尾鎮，這項消息日前曝光後，引發地方議論及反彈，認為先前都未聽聞此事，突如其來令人措手不及。

據指出，國防部規畫新建營區的地點在縣內中心點，緊鄰虎尾高鐵特定區，近年周邊發展快速，包括中科虎尾園區進駐，中央及地方政府力推的體育場、台大醫院虎尾院區二期、高齡福祉暨醫學健康中心、布袋戲傳習中心等重大建設也正在進行。

縣議員李明哲、黃文祥、顏忠義、陳俊龍、陳乙辰、廖偉晴等人今在議會質詢表示，考量地方發展及縣民安全，地方強力反對魚叉飛彈營區設在雲林縣，要求縣府也要「硬起來」向國防部表態立場。

議長黃凱指出，據了解，海軍司令部上月初在高雄辦理招商說明會，有120多家廠商參加，在其規畫的魚叉飛彈防衛系統欲新建的6處營區中，雲林虎尾和屏東2處營區列為重點營區，證實此消息並非空穴來風，縣府應向中央具體表達地方意見。

張麗善說，初步了解軍方擬新建的營區將有海、陸軍及憲兵等部隊進駐，至於項目內容為何會再深入了解；然而，具攻擊性的飛彈會造成民眾恐慌及安危，甚至可能破壞雲林縣整體發展，她強調會站在全民立場，極力反對基地設置魚叉飛彈，目前會先了解實際配置狀況，後續與國防部理性溝通。