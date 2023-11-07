雲林藝術家陳玄茂帶領團隊 「以藝減殼」打造金湖蚵貝藝術村

雲林海口藝術家陳玄茂帶領家人和口湖鄉「金湖畫室」團隊多位年輕藝術家，以3個月從打稿設計，到蚵貝等海洋廢棄物的蒐集，運用蚵貝黏貼、噴漆彩繪、圖像浮雕技巧，群策群力，把故鄉金湖的多條主要聚落巷弄打造成蚵貝藝術村，走進社區宛如進入繽紛的海洋世界，除結合在地烏魚子特產，也把漁夫生活寫照全映入牆面，賦於老舊漁村新生命和新價值，令人耳目一新。

「蚵貝的立體呈現遠勝於馬賽克！」鑑於雲林沿海地區年產數百噸的蚵殼、螺蛤具類的外殼難以處理，成為環保亂源，口湖知名藝術家也是金湖休閒協會理事長陳玄茂，決心「以藝減殼」全面發展蚵貝藝術，運用蚵貝強韌與立體特性，與泥塑結合發展出獨特的「蚵貝黏貼藝術」，他更有心想化腐為神奇，把口湖打造為蚵貝藝術之鄉。

陳玄茂選擇以萬善爺牽水狀聞名全國的金湖社區起點，帶領也是藝術家的子女陳彥廷和陳彥汝，以及「金湖畫室」團隊，今年8月間從底稿構想到創作，把多條巷弄的磚牆，打造出一幅幅動人的蚵貝藝術，作品琳瑯滿目，注入在地產業和漁村文化，主創作「海鯨送愛」是以萬善爺廟的海難故事為背景，在萬民受難時，海鯨奉海龍王之命送食濟民。

每幅作品栩栩如生可愛動人，像一本超大的繪本，充滿故事和文化，陳玄茂說，舉目時下社區，不是馬賽克就是彩繪，已漸去新鮮感，蚵貝與馬賽克最大不同，除了馬賽克是平面，蚵貝是立體尤其擁有海洋自然的溫度，雖呈不規則狀施作較困難，粒粒卻是生命的展現，能讓作品活起來。