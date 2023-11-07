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雲林藝術家陳玄茂帶領團隊 「以藝減殼」打造金湖蚵貝藝術村

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖知名藝術家陳玄茂帶領團隊運用廢棄的蚵貝結合彩繪雕塑等藝術手法，打造金湖蚵貝藝術村，作品栩栩如生充滿溫度與故事，老舊漁村創生。記者蔡維斌／攝影
口湖知名藝術家陳玄茂帶領團隊運用廢棄的蚵貝結合彩繪雕塑等藝術手法，打造金湖蚵貝藝術村，作品栩栩如生充滿溫度與故事，老舊漁村創生。記者蔡維斌／攝影

雲林海口藝術家陳玄茂帶領家人和口湖鄉「金湖畫室」團隊多位年輕藝術家，以3個月從打稿設計，到蚵貝等海洋廢棄物的蒐集，運用蚵貝黏貼、噴漆彩繪、圖像浮雕技巧，群策群力，把故鄉金湖的多條主要聚落巷弄打造成蚵貝藝術村，走進社區宛如進入繽紛的海洋世界，除結合在地烏魚子特產，也把漁夫生活寫照全映入牆面，賦於老舊漁村新生命和新價值，令人耳目一新。

「蚵貝的立體呈現遠勝於馬賽克！」鑑於雲林沿海地區年產數百噸的蚵殼、螺蛤具類的外殼難以處理，成為環保亂源，口湖知名藝術家也是金湖休閒協會理事長陳玄茂，決心「以藝減殼」全面發展蚵貝藝術，運用蚵貝強韌與立體特性，與泥塑結合發展出獨特的「蚵貝黏貼藝術」，他更有心想化腐為神奇，把口湖打造為蚵貝藝術之鄉。

陳玄茂選擇以萬善爺牽水狀聞名全國的金湖社區起點，帶領也是藝術家的子女陳彥廷和陳彥汝，以及「金湖畫室」團隊，今年8月間從底稿構想到創作，把多條巷弄的磚牆，打造出一幅幅動人的蚵貝藝術，作品琳瑯滿目，注入在地產業和漁村文化，主創作「海鯨送愛」是以萬善爺廟的海難故事為背景，在萬民受難時，海鯨奉海龍王之命送食濟民。

每幅作品栩栩如生可愛動人，像一本超大的繪本，充滿故事和文化，陳玄茂說，舉目時下社區，不是馬賽克就是彩繪，已漸去新鮮感，蚵貝與馬賽克最大不同，除了馬賽克是平面，蚵貝是立體尤其擁有海洋自然的溫度，雖呈不規則狀施作較困難，粒粒卻是生命的展現，能讓作品活起來。

白天走進金湖巷弄，宛如進入海洋世界，更為人驚艷的是夜間的牆面，在月光投射下，浮雕立體，魚蝦活躍，展現不凡的海底生態，令人嘆為觀止。海廢化身為藝術，金湖成功注入新的藝術元素，讓漁村閃閃動人，名副其實「金色之湖」，成為雲林沿海新地標。

口湖藝術大師陳玄茂帶領團隊花了三個月打造金湖蚵貝藝術村。記者蔡維斌／翻攝
口湖藝術大師陳玄茂帶領團隊花了三個月打造金湖蚵貝藝術村。記者蔡維斌／翻攝
夜間月光與路燈的投射，蚵貝藝牆更加立體活躍，呈現不凡美感，愈發動人。圖／陳玄茂提供
夜間月光與路燈的投射，蚵貝藝牆更加立體活躍，呈現不凡美感，愈發動人。圖／陳玄茂提供
夜間月光與路燈的投射，蚵貝藝牆更加立體活躍，呈現不凡美感，愈發動人。圖／陳玄茂提供
夜間月光與路燈的投射，蚵貝藝牆更加立體活躍，呈現不凡美感，愈發動人。圖／陳玄茂提供
口湖知名藝術家陳玄茂帶領團隊運用廢棄的蚵貝結合彩繪雕塑等藝術手法，打造金湖蚵貝藝術村，作品栩栩如生充滿溫度與故事，老舊漁村創生。記者蔡維斌／攝影
口湖知名藝術家陳玄茂帶領團隊運用廢棄的蚵貝結合彩繪雕塑等藝術手法，打造金湖蚵貝藝術村，作品栩栩如生充滿溫度與故事，老舊漁村創生。記者蔡維斌／攝影
口湖藝術大師陳玄茂帶領團隊花了三個月打造金湖蚵貝藝術村。記者蔡維斌／翻攝
口湖藝術大師陳玄茂帶領團隊花了三個月打造金湖蚵貝藝術村。記者蔡維斌／翻攝
口湖知名藝術家陳玄茂帶領團隊運用廢棄的蚵貝結合彩繪雕塑等藝術手法，打造金湖蚵貝藝術村，作品栩栩如生充滿溫度與故事，老舊漁村創生。記者蔡維斌／攝影
口湖知名藝術家陳玄茂帶領團隊運用廢棄的蚵貝結合彩繪雕塑等藝術手法，打造金湖蚵貝藝術村，作品栩栩如生充滿溫度與故事，老舊漁村創生。記者蔡維斌／攝影

藝術家 口湖鄉

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