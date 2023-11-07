黃偉哲：生活中處處有廚餘 台南設2座發酵廠
台灣民眾黨總統參選人柯文哲日前稱「我吃飯從來沒有廚餘」掀起熱議，台南市長黃偉哲今天表示，生活中處處有廚餘，台南每年廚餘量約2萬1000公噸，也設有2座廚餘高速發酵廠。
黃偉哲今天透過新聞稿指出，生活中處處有廚餘，不論是食物製作或動物養殖過程；台南市有2座廚餘高速發酵廠，每年約處理1萬2000公噸廚餘，另標售9000公噸給畜牧業者。
台南市政府環保局表示，台南市各區清潔隊收運廚餘，主要是製作培養土（堆肥）標售及養豬業者飼料。台南每年約產出廚餘2萬1000公噸，其中1萬2000公噸處理作為堆肥，標售9000公噸給畜牧業者。
環保局人員說，台南市已建置新化及城西2座廚餘高速發酵廠，2021年運轉，每月廚餘約產生1000公噸堆肥。堆肥製作可產出培養土，供民眾土壤改良使用。
另外，因廚餘量超過處理量，環保局也進行廚餘標售提供給畜牧業者，經再利用核可畜牧場高溫蒸煮後作為飼料用途。
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