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影／台南立委選戰李全教要求檢方「查賄選」 朱正軒反駁惡劣抹黑

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南立委選戰參選人李全教要求檢方查辦對手林宜瑾陣營「賄選」。記者周宗禎／攝影
台南立委選戰參選人李全教要求檢方查辦對手林宜瑾陣營「賄選」。記者周宗禎／攝影

台南市下屆立委第四選區前議長李全教參選，與對手民進黨立委林宜瑾陣營激戰。李全教今天指控林宜瑾的幹部還有子弟兵朱正軒「以公益為名」，送禮給「不特定對象，大排長龍、數百元物品路過來者有份且長達4、5個小時，這不是賄選什麼才是賄選？」他要求台南地檢署「這件賄選必須查辦」。

朱正軒反駁表示，他協助發物資被誣指賄選，國民黨團為政治利益抹殺公益愛心。在地里長已行善多年，每月都一兩次愛心物資發放。之前也曾到場協助整理蔬菜，出於響應公益行善捲起衣袖一起來，卻被拿來大作文章，不但是惡劣抹黑指控，更是玷汙地方里長及民眾長期的善心。

而李全教遭朱正軒指控「在殯儀館架脖恐嚇」，李全教今天表示已提「誣告」訴訟、呼籲「司法機關盡快公布」殯儀館監視器影像。他指責對手「導演抹黑他的戲碼」。朱正軒則回應呼籲「市府盡速公開」公然暴力的影像。

李全教表示，當天他與朱正軒兩人單純只是「簡單的互動」，卻被對手刻意扭曲、擴大成為所謂的暴力事件，應該就是試圖影響選舉，「事實上他們已經達到了目的」。

朱正軒表示，監視器畫面可見李全教在告別式現場當眾用手將他脖子抓住、下壓，接著用手臂架住，並把他往內拖動，「這些都是事實，何來誣告之說？呼籲市府揭露關鍵畫面」。李全教團隊幹部經常發放防蚊液、殺蟲劑及白米等，而今卻來抹黑地方里長的公益善行，令人遺憾。

台南立委選戰參選人李全教要求檢方查辦對手林宜瑾陣營「賄選」。記者周宗禎／攝影
台南立委選戰參選人李全教要求檢方查辦對手林宜瑾陣營「賄選」。記者周宗禎／攝影
台南立委選戰參選人李全教要求檢方查辦對手林宜瑾陣營「賄選」，林的子弟兵市議員朱正軒反駁，強調是「參與公益」。記者周宗禎／翻攝
台南立委選戰參選人李全教要求檢方查辦對手林宜瑾陣營「賄選」，林的子弟兵市議員朱正軒反駁，強調是「參與公益」。記者周宗禎／翻攝

李全教 賄選 林宜瑾

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