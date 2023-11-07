影／台南立委選戰李全教要求檢方「查賄選」 朱正軒反駁惡劣抹黑

台南市下屆立委第四選區前議長李全教參選，與對手民進黨立委林宜瑾陣營激戰。李全教今天指控林宜瑾的幹部還有子弟兵朱正軒「以公益為名」，送禮給「不特定對象，大排長龍、數百元物品路過來者有份且長達4、5個小時，這不是賄選什麼才是賄選？」他要求台南地檢署「這件賄選必須查辦」。

朱正軒反駁表示，他協助發物資被誣指賄選，國民黨團為政治利益抹殺公益愛心。在地里長已行善多年，每月都一兩次愛心物資發放。之前也曾到場協助整理蔬菜，出於響應公益行善捲起衣袖一起來，卻被拿來大作文章，不但是惡劣抹黑指控，更是玷汙地方里長及民眾長期的善心。

而李全教遭朱正軒指控「在殯儀館架脖恐嚇」，李全教今天表示已提「誣告」訴訟、呼籲「司法機關盡快公布」殯儀館監視器影像。他指責對手「導演抹黑他的戲碼」。朱正軒則回應呼籲「市府盡速公開」公然暴力的影像。

李全教表示，當天他與朱正軒兩人單純只是「簡單的互動」，卻被對手刻意扭曲、擴大成為所謂的暴力事件，應該就是試圖影響選舉，「事實上他們已經達到了目的」。