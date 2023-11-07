快訊

Toyz為何敢狂嗆Joeman？1句話曝真實原因 還喊話合作九妹「換條件」

PLG／才宣布重大變革 聯盟宣布邀請陳建州出任副會長

不只賴佩霞！「1資深女星」獲邀參選副總統 內幕全曝光

血庫急缺O、AB型！嘉縣慈善捐血 東石烤蚵業青年齊挽袖

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣義愛慈善會今天在東石先天宮前辦慈善捐血，吸引返鄉從事烤蚵業青年及海巡署中部分署第四岸巡隊員挽袖捐熱血響應。圖／嘉義縣教展協會提供
嘉義縣義愛慈善會今天在東石先天宮前辦慈善捐血，吸引返鄉從事烤蚵業青年及海巡署中部分署第四岸巡隊員挽袖捐熱血響應。圖／嘉義縣教展協會提供

台南捐血中心急缺O型及AB型，庫存不到3天，嘉義縣義愛慈善會為此今天在東石先天宮香客大樓前辦慈善捐血，出動10多名人員，贈送豐富虱目魚酥禮盒、魚鱗凍及一條根滾珠瓶等小禮，這次吸引返鄉從事烤蚵業青年挽袖捐熱血，海巡署中部分署第四岸巡隊更率隊一起響應。

縣議員李國勝說，東石鄉屬高年齡結構，平日都是老人帶幼兒守在村莊中，要辦捐血活動真的不容易的，近年漁人碼頭周邊景點帶動烤蚵餐飲興盛，年輕人回鄉創業、遊客增多，帶動東石觀光產業商機。

義愛會理事長鄭明山表示，今天出動數十名工作人員，協助一整天的捐血活動，民眾有完成捐血就贈送虱目魚酥禮盒、魚鱗凍、一條根滾珠瓶及樟腦油，協辦單位嘉義縣教育展望協會也加碼贈捐血者品嘗遠東泡泡冰，更同步辦親子活動，吸引鄉親到場捐熱血。

海巡署中部分署第四岸巡隊由隊長姚天騤，也號召熱血海巡人員，由副隊長陳立勳率隊共同響應捐血，除用行動支持，也在現場向鄉親、民眾宣導海巡署招募及預防犯罪資訊，盼更多有志青年加入海巡署，一起維護台灣海域、海岸的秩序。

捐血中心表示，目前台南捐血中心總體庫存僅剩4天，尤其O型及AB型庫存不到3天最為短缺，雖緊急從外縣市調撥血液，但醫療使用量的激增已超出捐血量，呼籲民眾積極參與愛心捐血行動，共同度過缺血困境。

義愛會總幹事蔡志信表示，本會秉持扶弱齊困為宗旨，透過捐血這樣的義舉，激發大家參與社會公益的熱情，希望能達拋磚引玉之效果，促使鄉親共同付出愛與關懷，讓你我貢獻一份心力，將愛心傳播到社會每一角落。

嘉義縣義愛慈善會今天在東石先天宮前辦慈善捐血，吸引返鄉從事烤蚵業青年及海巡署中部分署第四岸巡隊員挽袖捐熱血響應。圖／嘉義縣教展協會提供
嘉義縣義愛慈善會今天在東石先天宮前辦慈善捐血，吸引返鄉從事烤蚵業青年及海巡署中部分署第四岸巡隊員挽袖捐熱血響應。圖／嘉義縣教展協會提供
嘉義縣義愛慈善會今天與嘉縣教育展望協會共同在東石先天宮前辦慈善捐血，吸引返鄉從事烤蚵業青年及海巡署中部分署第四岸巡隊員挽袖捐熱血響應。圖／嘉義縣教展協會提供
嘉義縣義愛慈善會今天與嘉縣教育展望協會共同在東石先天宮前辦慈善捐血，吸引返鄉從事烤蚵業青年及海巡署中部分署第四岸巡隊員挽袖捐熱血響應。圖／嘉義縣教展協會提供

捐血中心 海巡署 庫存

延伸閱讀

烏金來了！嘉縣養殖烏魚子產季登場 價格回穩8兩重千元

嘉縣中埔小貨車衝撞橋墩 車身解體駕駛腦出血送醫

熱心做公益 桃園市創新獅子會捐贈百萬捐血公務車

全台最大ITF旅展 早鳥票今開賣！限兩天、捐血也送門票

相關新聞

台南火車站「醜」迎台南400年？ 王國材：外表會弄好看一點

行政院長陳建仁與交通部長王國材上午到立法院院會答詢時，遭到民進黨籍立委林宜瑾質詢台南火車站「醜」迎台南400年，指台南火...

血庫急缺O、AB型！嘉縣慈善捐血 東石烤蚵業青年齊挽袖

台南捐血中心急缺O型及AB型，庫存不到3天，嘉義縣義愛慈善會為此今天在東石先天宮香客大樓前辦慈善捐血，出動10多名人員，...

移民署公務主管遭基層檢舉…被調職又旋風復崗引質疑

移民署雲林縣服務站主任黃清欽今年初遭前服務單位、新竹縣服務站基層投訴常於上班時間打瞌睡、拿基層獎金做公關等情事，7月中旬...

「2023街舞首都」周末嘉義市熱鬧登場 首座街舞雕像揭幕好手雲集

國內街舞盛事「2023街舞首都」周休假日11、12日，在嘉市府文化局音樂廳、文化廣場登場，上午市府宣傳活動以火熱街舞秀揭...

張秀華針對北排維新支線補助批王美惠割稻尾 王駁斥最討厭割稻尾

嘉義市綠營立委王美惠與藍營立委參選人張秀華議員，為前瞻議題交鋒，王美惠上月偕同衛環委員等相關人員，視察北排水維新支線水質...

烏金來了！嘉縣養殖烏魚子產季登場 價格回穩8兩重千元

嘉義縣養殖烏魚子產季登場，漁民忙取雌烏魚卵曝曬加工，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖，今年烏魚量質佳無病害。近年政府推動太陽能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。