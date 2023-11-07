血庫急缺O、AB型！嘉縣慈善捐血 東石烤蚵業青年齊挽袖
台南捐血中心急缺O型及AB型，庫存不到3天，嘉義縣義愛慈善會為此今天在東石先天宮香客大樓前辦慈善捐血，出動10多名人員，贈送豐富虱目魚酥禮盒、魚鱗凍及一條根滾珠瓶等小禮，這次吸引返鄉從事烤蚵業青年挽袖捐熱血，海巡署中部分署第四岸巡隊更率隊一起響應。
縣議員李國勝說，東石鄉屬高年齡結構，平日都是老人帶幼兒守在村莊中，要辦捐血活動真的不容易的，近年漁人碼頭周邊景點帶動烤蚵餐飲興盛，年輕人回鄉創業、遊客增多，帶動東石觀光產業商機。
義愛會理事長鄭明山表示，今天出動數十名工作人員，協助一整天的捐血活動，民眾有完成捐血就贈送虱目魚酥禮盒、魚鱗凍、一條根滾珠瓶及樟腦油，協辦單位嘉義縣教育展望協會也加碼贈捐血者品嘗遠東泡泡冰，更同步辦親子活動，吸引鄉親到場捐熱血。
海巡署中部分署第四岸巡隊由隊長姚天騤，也號召熱血海巡人員，由副隊長陳立勳率隊共同響應捐血，除用行動支持，也在現場向鄉親、民眾宣導海巡署招募及預防犯罪資訊，盼更多有志青年加入海巡署，一起維護台灣海域、海岸的秩序。
捐血中心表示，目前台南捐血中心總體庫存僅剩4天，尤其O型及AB型庫存不到3天最為短缺，雖緊急從外縣市調撥血液，但醫療使用量的激增已超出捐血量，呼籲民眾積極參與愛心捐血行動，共同度過缺血困境。
義愛會總幹事蔡志信表示，本會秉持扶弱齊困為宗旨，透過捐血這樣的義舉，激發大家參與社會公益的熱情，希望能達拋磚引玉之效果，促使鄉親共同付出愛與關懷，讓你我貢獻一份心力，將愛心傳播到社會每一角落。
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