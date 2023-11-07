移民署公務主管遭基層檢舉…被調職又旋風復崗引質疑

移民署雲林縣服務站主任黃清欽今年初遭前服務單位、新竹縣服務站基層投訴常於上班時間打瞌睡、拿基層獎金做公關等情事，7月中旬他接掌雲林站，雖僅到任約4個月，不過並未傳出有和被人指控的類似情事，記者訪問本人說法，他僅低調表示沒有發言權，不便說明。

黃清欽在移民署新竹縣服務站任職期間，被基層投訴常於上班時間打瞌睡、拿基層獎金做公關，及要求同事分擔民眾機票費用、刁難生理假等情事，行政院也收到生理假請須提出證明、禁止用補休出國旅遊等相關內容檢舉信。

移民署獲報啟動內部調查，當時即將黃清欽調離主管職，而監察院也立案調查，然而黃於7月中旬接掌雲林縣服務站，遭外界質疑「不到半年時間就改派主管職」，監察院認為移民署人事調度不當有違失，要求檢討改善，移民署則表示，尊重監察院調查報告。

至於黃清欽本人回應，據悉他今因有事請假，不在站內，接受本報記者電話訪問時只低調回應，未受權發言，不便進一步說明，全案已由移民署處理，其他細節他不便多說。

知情人士透露，移民署內部已查明，黃主任也才會被調至雲林服務。據本報側面了解，黃清欽雖才到任近4個月，不過工作方面恪守職責，均依規定管理內部，和同事之間的為人處事也都和諧。