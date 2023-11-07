張秀華針對北排維新支線補助批王美惠割稻尾 王駁斥最討厭割稻尾

嘉義市綠營立委王美惠與藍營立委參選人張秀華議員，為前瞻議題交鋒，王美惠上月偕同衛環委員等相關人員，視察北排水維新支線水質現況，不久市府獲中央前瞻補助1億多元，張秀華上午質詢暗批王美惠「割稻仔尾」（坐享其成）；王美惠說，「我盡立委職責，促成維新支線水環境改善，我最討厭割稻尾！」

北排水維新支線上游人口密集，生活汙水讓水質常年呈現嚴重汙染，空氣不時飄散異味，被暱稱為「黑龍江」，影響沿岸國定古蹟嘉義舊監、嘉大林森校區及居民生活環境品質、水域生態，以及地方觀光發展，

王美惠上月16日偕同立法院衛環委員會召委邱泰源、立委吳玉琴、環境部政務次長葉俊宏、水利署河川海岸組長林家弘、第五河川分署副分署長陳世峰，會同市府祕書長陳永豐及工務處人員，視察北排水維新支線水質現況

不久市府發布新聞指，獲中央前瞻補助連配合款共1億253萬元，改造北排水維新支線水環境，將設礫間淨化場、汙水截流及現地處理方式，改善北排水水質，明年動工，2025年完工。

張秀華質詢，市府為爭取北排水維新支線水環境，開20多場說明會，提報計畫屢被中央打回票，有人指市府不提計畫，如今市府長期努力爭取到水環境補助，有人「割稻仔尾」又說是她的功勞；工務處長蘇文崎說，市府從2019年爭取提報計畫，現在才有結果。