嘉義縣流浪狗氾濫凶狠咬死雞鴨 議員盼增加收容量能

台灣流浪動物零安樂死政策2017上路以來，因收容所空間有限，多將流浪狗帶回結紮再放回原地。嘉義縣議員今在議會質詢時表示，結紮後再放回，整群流浪狗依然會追車、傷害畜牧業，希望健全收容量能。縣府農業處表示，優先捕抓具攻擊性流浪狗，並持續絕育。

議員詹琬蓁說，嘉義縣在民雄鄉花費9千多萬元蓋臨時收容所，實際只能收容200多隻流浪動物，希望與鄰近縣市討論，不一定要蓋數千萬的場所，起碼找個地方先收容起來，不只避免流浪動物被路殺，也保障人的安全，另也要建立飼主責任、繁殖規範等嚴格執行。

議員翁聰賢說，只有1隻流浪狗不會凶、還會怕人，但3隻以上流浪狗聚集就有膽子凶人，農業處目前將流浪狗帶回結紮後，又再放回原地，已形成小團體在地方成群結黨，每群約十幾隻一起活動，只帶走1、2隻進收容所，對改善流浪狗凶人及追車的意義不大。

農業處長許彰敏說，民雄收容所仍有空間，捕狗大隊會優先捕抓有攻擊性的流浪狗，請民眾協助指認比較凶的狗，帶回絕育後安置在收容所，其他流浪狗則會絕育後再放回原地。翁聰賢則說，流浪狗沒有寫名字，很難指認哪隻狗帶頭追人，希望不要再問民眾哪隻狗比較凶。

縣長翁章梁說，整體流浪狗都會進行結紮，今年絕育犬貓共4079隻，包括流浪犬貓2626隻。精準捕抓是針對比較凶的流浪狗，向民眾詢問是希望找出那隻較凶的狗，後續會特別處理對待，包括結紮、帶回收容所安置，或聯絡流浪狗善心人士處理。