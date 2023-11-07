快訊

Toyz為何敢狂嗆Joeman？1句話曝真實原因 還喊話合作九妹「換條件」

PLG／才宣布重大變革 聯盟宣布邀請陳建州出任副會長

不只賴佩霞！「1資深女星」獲邀參選副總統 內幕全曝光

嘉義縣流浪狗氾濫凶狠咬死雞鴨 議員盼增加收容量能

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣流浪狗全群結隊數量氾濫，議員盼增加收容量能。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣流浪狗全群結隊數量氾濫，議員盼增加收容量能。記者黃于凡／翻攝

台灣流浪動物零安樂死政策2017上路以來，因收容所空間有限，多將流浪狗帶回結紮再放回原地。嘉義縣議員今在議會質詢時表示，結紮後再放回，整群流浪狗依然會追車、傷害畜牧業，希望健全收容量能。縣府農業處表示，優先捕抓具攻擊性流浪狗，並持續絕育。

議員詹琬蓁說，嘉義縣在民雄鄉花費9千多萬元蓋臨時收容所，實際只能收容200多隻流浪動物，希望與鄰近縣市討論，不一定要蓋數千萬的場所，起碼找個地方先收容起來，不只避免流浪動物被路殺，也保障人的安全，另也要建立飼主責任、繁殖規範等嚴格執行。

議員翁聰賢說，只有1隻流浪狗不會凶、還會怕人，但3隻以上流浪狗聚集就有膽子凶人，農業處目前將流浪狗帶回結紮後，又再放回原地，已形成小團體在地方成群結黨，每群約十幾隻一起活動，只帶走1、2隻進收容所，對改善流浪狗凶人及追車的意義不大。

農業處長許彰敏說，民雄收容所仍有空間，捕狗大隊會優先捕抓有攻擊性的流浪狗，請民眾協助指認比較凶的狗，帶回絕育後安置在收容所，其他流浪狗則會絕育後再放回原地。翁聰賢則說，流浪狗沒有寫名字，很難指認哪隻狗帶頭追人，希望不要再問民眾哪隻狗比較凶。

縣長翁章梁說，整體流浪狗都會進行結紮，今年絕育犬貓共4079隻，包括流浪犬貓2626隻。精準捕抓是針對比較凶的流浪狗，向民眾詢問是希望找出那隻較凶的狗，後續會特別處理對待，包括結紮、帶回收容所安置，或聯絡流浪狗善心人士處理。

翁聰賢也說，沿海地區流浪狗氾濫，造成民眾被狗咬傷、追車跌倒、雞鴨被咬死等問題，之前就向農業處反應，但問題還沒解決，能否申請國賠？許彰敏表示，目前沒有國賠，雖然流浪狗看到捕狗大隊就鳥獸散，但仍會持續到場捕抓。

嘉義縣流浪狗氾濫凶狠咬死雞鴨，議員盼增加收容量能。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣流浪狗氾濫凶狠咬死雞鴨，議員盼增加收容量能。記者黃于凡／翻攝

流浪狗 結紮 流浪動物

延伸閱讀

「禿毛醜狗姐弟」路倒被嫌髒臭沒人敢碰 志工堅持照顧3個月後大翻身萬人感動：撿到寶

亂入流浪狗群！好心人冒險救出「剛出生小寶寶」 真實身分曝光：這不是狗

皮包骨浪汪垂死獲救！恢復健康後「每天主動擁抱救命恩人」答謝：有你真好

大陸撲殺流浪狗 影后氣憤發聲卻遭官方處分！

相關新聞

台南火車站「醜」迎台南400年？ 王國材：外表會弄好看一點

行政院長陳建仁與交通部長王國材上午到立法院院會答詢時，遭到民進黨籍立委林宜瑾質詢台南火車站「醜」迎台南400年，指台南火...

台南下營農產有五寶 農遊旅行吸引「都市俗」來見世面

台南市下營區以農業及畜牧業為主，以出產蠶桑、白鵝、黑豆、文旦聞名，近來再加入外銷日本的台灣越光米，有五寶稱號，但也面臨農...

血庫急缺O、AB型！嘉縣慈善捐血 東石烤蚵業青年齊挽袖

台南捐血中心急缺O型及AB型，庫存不到3天，嘉義縣義愛慈善會為此今天在東石先天宮香客大樓前辦慈善捐血，出動10多名人員，...

移民署公務主管遭基層檢舉…被調職又旋風復崗引質疑

移民署雲林縣服務站主任黃清欽今年初遭前服務單位、新竹縣服務站基層投訴常於上班時間打瞌睡、拿基層獎金做公關等情事，7月中旬...

「2023街舞首都」周末嘉義市熱鬧登場 首座街舞雕像揭幕好手雲集

國內街舞盛事「2023街舞首都」周休假日11、12日，在嘉市府文化局音樂廳、文化廣場登場，上午市府宣傳活動以火熱街舞秀揭...

張秀華針對北排維新支線補助批王美惠割稻尾 王駁斥最討厭割稻尾

嘉義市綠營立委王美惠與藍營立委參選人張秀華議員，為前瞻議題交鋒，王美惠上月偕同衛環委員等相關人員，視察北排水維新支線水質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。