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道路管線挖挖補補人行道變電箱未遷移 嘉義市議員批市民之痛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市多位議員質詢，批部分道路管線單位挖了又補，補了又挖，人行道改善進度慢，不符市民期待。圖／聯合報資料照片
嘉義市多位議員質詢，批部分道路管線單位挖了又補，補了又挖，人行道改善進度慢，不符市民期待。圖／聯合報資料照片

嘉義市政府爭取中央改善道路、人行道，多位議員上午質詢，批部分道路管線單位挖了又補，補了又挖，人行道改善進度慢，不符市民期待，台電變電箱未遷移，妨礙行人通行，要求比照台北市建立共同管道制度；工務處長蘇文崎說，共同管道仍要因應市民水電電信生活需求，與台電加強協調，加速遷移電箱，爭取中央補助加速人行道改善。

議員王浩說，道路挖挖補補，路不平，是市民心中的痛，嘉義市有訂共同管道辦法，他要求市府比照台北市共同管道落實執行，如北市市民大道50年不能再挖，嘉市人行道普及率35.53%低於全國平均49.59%，要求市府加快施設，並增加校園周邊通學步道。

議員林煒軒表示，嘉市4成長輩對人行道不友善不滿意，不友善原因包括人行道凹凸不平、有阻礙物、過窄或過於傾斜，應優先遷移變電箱；議員李奕德也批道路管線開挖太頻繁，市民譏諷「又在挖馬路，市民很無助」，市府應整合管線單位，建立共同管道，另大雅路黑板樹板根浮起影響行人道，要加速改善。

議員鄭光宏指，興業西路人行道改善工程2年前舉辦說明會，隔2年才施工，市民怨不清楚工程內容，許多市民陳情路樹、斜坡道、電箱遷移等問題，電箱遷移太慢，電箱應遷移、縮小、下地或彩繪。議員黃思婷也說，接獲陳情不知住家前做人行道、挖樹穴。

工務處長蘇文崎說，近年爭取中央補助每年執行市區3至4件人行道改善，他認同共同管道限期不能再挖，但市民有水電電信生活需求，主幹線不能挖，支線仍可申請開挖，人行道改善兼顧行人通行及居民需求，加強溝通，台電遷變電箱效率比人行道施工慢，人行道逐年改善，優先消除浮根路樹，維護通行安全。

嘉義市議員鄭光宏質詢，人行道台電變電箱未遷移，妨礙行人通行。圖／鄭光宏提供
嘉義市議員鄭光宏質詢，人行道台電變電箱未遷移，妨礙行人通行。圖／鄭光宏提供
嘉義市多位議員質詢，批部分道路管線單位挖了又補，補了又挖，人行道改善進度慢，不符市民期待。圖／聯合報資料照片
嘉義市多位議員質詢，批部分道路管線單位挖了又補，補了又挖，人行道改善進度慢，不符市民期待。圖／聯合報資料照片
嘉義市議員鄭光宏質詢，人行道台電變電箱未遷移，妨礙行人通行。圖／鄭光宏提供
嘉義市議員鄭光宏質詢，人行道台電變電箱未遷移，妨礙行人通行。圖／鄭光宏提供

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