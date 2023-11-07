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建築職人蔡錦川98歲辭世見證台灣建築史 留下這3件知名景點遺作

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市98歲建築職人蔡錦川辭世，明天告別式，見證日治到台灣光復後建築史，留下代表性建築阿里山姊妹潭相思亭。圖／蔡銘桐提供
嘉義市98歲建築職人蔡錦川辭世，明天告別式，見證日治到台灣光復後建築史，留下代表性建築阿里山姊妹潭相思亭。圖／蔡銘桐提供

嘉義市98歲建築職人蔡錦川，10月29日下午在家人陪伴下安祥辭世，明天告別式，生在日治時代蔡錦川，見證日治到台灣光復後建築史，留下代表性建築，包括知名景點阿里山姊妹潭相思亭、台北市大湖公園錦帶橋、台北二二八紀念公園露天音樂台，都是他帶工人建造，晚年興趣轉為唱歌、國畫，多才多藝。

1927年出生的蔡錦川，幼年家住雲林北港朝天宮後，台南州立宮前公學校畢業，接受日本職人教育培育，憑巧手學木工、建築，無師自通，壯年帶工班到台灣各地做公共工程，與妻子生育2子3女，家庭幸福美滿。

蔡錦川二兒子蔡銘桐說，父親年輕為碾米業用檜木等材料製作碾米設施，依工匠設計圖製作，許多學校、景點木建築，他先在製材所制定檜木建材尺寸，再以人力拉車或三輪車運到校園、現場建造。蔡錦川建造姊妹潭相思亭，占地160坪潭中以2座檜木為基座，蓋相思亭，木橋連接岸邊，2潭相距不到50公尺，潭水清澈碧綠、平靜無波，可循環潭步道遍覽全景。

大湖公園錦帶橋登上世界級國際美景，是1979年蔡錦川帶工程班底完成，大湖公園2014年因為1張攝影師作品躍居國際美橋票選冠軍，帶動朝聖熱潮，大湖公園因錦帶橋群山環抱中湖水相映成為美景亮點。

蔡錦川建造的台北二二八紀念公園露天音樂台，是70年代民歌展演主場地，音樂台外型弧線轉折線條，由設計師用X三次方線條作跨距圓頂結構，當時沒電腦，設計工程建造困難，靠蔡錦川手寫數據運算、現場測線放樣完成，顯見他工程營造造詣深厚。

嘉市史蹟資料館2棟建物是1943年日治時期神社附屬齋館及社務所，蔡錦川率工班進行第一期修復，當時市府預算有限，檜木又貴，他為保留史蹟接下艱辛任務，拆下屋頂橫梁上木料上寫有「昭和18年」日本長官落款，促成市府審定為市定古蹟。

蔡錦川終身學習，退休晚年潛心學畫，成為素人畫家，常到嘉義公園、長青學苑歌唱班，與歌友唱日本演歌，繪畫班學繪畫技巧，留下許多作品，無師自學，畫風自成一派。

建築職人蔡錦川98歲辭世見證台灣建築史。圖／蔡銘桐提供
建築職人蔡錦川98歲辭世見證台灣建築史。圖／蔡銘桐提供
嘉義市98歲建築職人蔡錦川辭世，明天告別式，見證日治到台灣光復後建築史，留下代表性建築台北市大湖公園錦帶橋。圖／蔡銘桐提供
嘉義市98歲建築職人蔡錦川辭世，明天告別式，見證日治到台灣光復後建築史，留下代表性建築台北市大湖公園錦帶橋。圖／蔡銘桐提供
建築職人蔡錦川98歲辭世見證台灣建築史。圖／蔡銘桐提供
建築職人蔡錦川98歲辭世見證台灣建築史。圖／蔡銘桐提供
嘉義市98歲建築職人蔡錦川辭世，蔡生前終身學習，晚年潛心學畫，成為素人畫家，留下許多作品，畫風自成一派。圖／蔡銘桐提供
嘉義市98歲建築職人蔡錦川辭世，蔡生前終身學習，晚年潛心學畫，成為素人畫家，留下許多作品，畫風自成一派。圖／蔡銘桐提供

建築 設計師 日本

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