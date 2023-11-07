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台南藍控綠賄選 雙方拉扯摔倒

聯合報／ 記者鄭惠仁周宗禎黃宣翰／台南報導
台南市議會國民黨團昨指控立委林宜瑾疑涉嫌賄選，民進黨議員朱正軒（前左一）昨到場自拍，雙方起口角、爆發拉扯。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會國民黨團昨指控立委林宜瑾疑涉嫌賄選，民進黨議員朱正軒（前左一）昨到場自拍，雙方起口角、爆發拉扯。記者鄭惠仁／攝影

台南市議會國民黨團昨開記者會，指控爭取連任的民進黨立委林宜瑾疑發送蔬菜、泡麵等食物給選民，有賄選之嫌，林的競選總部總幹事、民進黨議員朱正軒進入會場自拍，喊著要說明，引爆雙方口角，激烈拉扯甚至都摔倒。朱解釋，是里長固定發送愛心物資活動，歡迎國民黨提告。台南地檢署表示，此案已分他字案調查。

林宜瑾回應，沒參加藍營所指的送蔬菜活動，她參選立委從未送過泡麵當禮物，「國民黨為了選舉瘋狂到不擇手段？覺得莫名其妙」。

國民黨團昨出示朱正軒幫忙發送食物照片，指控林宜瑾團隊9月16日下午以愛心之名發送蔬菜等食物，美其名是惜食，卻還有林宜瑾口罩，有賄選之嫌。

朱正軒到記者會場自拍，議員王家貞先制止，朱隨即回嗆，雙方口角，蔡育輝制止，雙方推擠，王家貞、許至椿也勸架，但許至椿被朱甩開，跌倒在椅子，引爆更激烈推擠，蔡育輝、許至椿、朱正軒都在拉扯中跌倒。

國民黨團不滿地說，這場記者會是黨團向議會申請，朱有不同意見可另開記者會說明，蔡育輝說，有林宜瑾團隊的照片，顯有賄選之嫌，請檢方盡速查辦。

朱正軒指出，藍營所指控的是里辦公處行之有年的活動，當天他路過順手幫忙，若國民黨團認為他偶發性協助里辦公處發愛心物資是賄選，歡迎提告。

蔡育輝指出，市調處先前應有情資，記者會爆發衝突後，就接獲通知作筆錄，也將相關資料提供給調查官，並到派出所對朱正軒提告傷害。朱正軒也表示，已驗傷，將控告蔡育輝傷害。

國民黨 林宜瑾 記者會 賄選 王家貞

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