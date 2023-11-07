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涉案遭起訴 麥寮鄉代陳宏吉補就職

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
在警力戒備下，麥寮鄉代陳宏吉昨宣誓就職，成為去年選後雲林最晚就職的民代。記者蔡維斌／攝影
在警力戒備下，麥寮鄉代陳宏吉昨宣誓就職，成為去年選後雲林最晚就職的民代。記者蔡維斌／攝影

去年底當選雲林縣麥寮鄉民代表的陳宏吉因涉1起選舉暴力案，尚未就職就被收押，昨天鄉代會開第2次定期會，他由眾多親友陪同下報到並完成宣誓就職；面對未來司法，陳說會坦然面對，「如果沒信心就不會來就職」。鄉代會主席韓青山也表示，希望一切和諧，共同為鄉內建設一起努力。

麥寮鄉本屆鄉民代表選舉激烈，尤其首度參選的陳宏吉有意挑戰爭取連任的鄉代主席韓青山，成為雲林海線最激烈的一級戰區，而去年選舉期間爆發持刀砍人暴力事件，檢警追查時發現案外案，陳宏吉涉組織暴力集團妨害別人選舉，甚至疑以威脅利誘尋求鄉代當選人支持他參選主席。

檢警蒐證後去年12月25日宣誓就職前夕出動搜索，陳訊後被裁定收押禁見，直到2月獲交保，雲檢5月依違反選罷法、組織犯罪、恐嚇等罪嫌起訴他，一審審理中。

由於宣誓期限將屆，陳宏吉昨出席代表會開議，台西警分局出動約20多名警力，部署在代表會的內外戒備，使得氣氛格外緊張，陳宏吉抵達後就進入2樓議場宣誓就職，隨後開會便先離席。

陳宏吉說，會盡心盡力完成他的職責，相信案件將來會還他公道，「我相信沒有什麼問題」。

雲林 選罷法

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