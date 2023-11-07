南市濟生醫院下方 百年永固金城恐不保

南市交通局規畫中西區民生路2段打造「星鑽交通中心」，除整合公共運輸、增加停車格，也納入歷史建築濟生醫院，欲打造區域生活和交通中心，但濟生醫院下方就是與億載金城同時代的「永固金城」，有議員質詢相當憂心遭破壞；對此，市府表示會確認下方歷史遺構範圍，文資與招商並進。

文化局長謝仕淵表示，濟生醫院與永固金城兩處遺構重疊，後續促參案要如何進行，會與交通局討論研議，目前先用GIS套疊預估兩處遺構重疊，後續將應用透地雷達等設備，並進行探坑試掘確認遺構位置。

市議員沈震東昨質詢說，濟生醫院下方為永固金城，是國內少見上方是歷史建築、下方卻有古蹟的珍寶，但傳出星鑽交通中心促參案目前只有規畫濟生醫院的保存，希望市府依據情形調整計畫內容，也不要因為遺構就讓居民期待落空。

南市古蹟審查委員詹伯望說，從古地圖來看，永固金城就位在濟生醫院下方，若只做停車場，不致破壞遺構，但也希望市府好好規畫，讓百餘年遺構能重見天日。

交通局長王銘德說，星鑽交通中心促參案7月第1次政策公告截止，由於無申請人投件，現正檢討第2次政策公告文件，因案地涉及濟生醫院修復再利用及地下遺構，將依試挖掘結果研擬最適開發規模的促參規畫，文資調查與促參招商並進，為市府創造最大的投資效益。

文化局表示，永固金城為清朝時期建造，屬於小土城，日治時期設置台南避病院收容傳染病患，後陸續改為台南傳染病院、濟生醫院，光復後設置814空軍醫院，1983年醫院遷離，成為市警局交通隊辦公廳舍和拖吊場，2009年交通隊遷到南區，濟生醫院閒置至今，2021年被列為歷史建築。