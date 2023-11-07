聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市濟生醫院下方 百年永固金城恐不保

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市歷史建築濟生醫院下方有清朝興建的「永固金城」，文化局將應用透地雷達等設備，探坑試掘確認遺構位置。記者鄭惠仁／攝影
台南市歷史建築濟生醫院下方有清朝興建的「永固金城」，文化局將應用透地雷達等設備，探坑試掘確認遺構位置。記者鄭惠仁／攝影

南市交通局規畫中西區民生路2段打造「星鑽交通中心」，除整合公共運輸、增加停車格，也納入歷史建築濟生醫院，欲打造區域生活和交通中心，但濟生醫院下方就是與億載金城同時代的「永固金城」，有議員質詢相當憂心遭破壞；對此，市府表示會確認下方歷史遺構範圍，文資與招商並進。

文化局長謝仕淵表示，濟生醫院與永固金城兩處遺構重疊，後續促參案要如何進行，會與交通局討論研議，目前先用GIS套疊預估兩處遺構重疊，後續將應用透地雷達等設備，並進行探坑試掘確認遺構位置。

市議員沈震東昨質詢說，濟生醫院下方為永固金城，是國內少見上方是歷史建築、下方卻有古蹟的珍寶，但傳出星鑽交通中心促參案目前只有規畫濟生醫院的保存，希望市府依據情形調整計畫內容，也不要因為遺構就讓居民期待落空。

南市古蹟審查委員詹伯望說，從古地圖來看，永固金城就位在濟生醫院下方，若只做停車場，不致破壞遺構，但也希望市府好好規畫，讓百餘年遺構能重見天日。

交通局長王銘德說，星鑽交通中心促參案7月第1次政策公告截止，由於無申請人投件，現正檢討第2次政策公告文件，因案地涉及濟生醫院修復再利用及地下遺構，將依試挖掘結果研擬最適開發規模的促參規畫，文資調查與促參招商並進，為市府創造最大的投資效益。

文化局表示，永固金城為清朝時期建造，屬於小土城，日治時期設置台南避病院收容傳染病患，後陸續改為台南傳染病院、濟生醫院，光復後設置814空軍醫院，1983年醫院遷離，成為市警局交通隊辦公廳舍和拖吊場，2009年交通隊遷到南區，濟生醫院閒置至今，2021年被列為歷史建築。

歷史建築 文化局 議員 億載金城 古蹟

延伸閱讀

台南歷史建築下方有遺構「永固金城」 遺跡重疊國內少見

國3金城交流道動土、預計2027年底完工！未來將可紓緩土城及中和交流道兩成車流

後浦搞什麼鬼？金城封街辦變裝嘉年華 群魔亂舞超熱鬧

被拉倒的國父銅像放桂子山？ 台南市府：不希望造成對立

相關新聞

南市濟生醫院下方 百年永固金城恐不保

南市交通局規畫中西區民生路2段打造「星鑽交通中心」，除整合公共運輸、增加停車格，也納入歷史建築濟生醫院，欲打造區域生活和...

台南歷史建築下方有遺構「永固金城」 遺跡重疊國內少見

台南市交通局規畫中西區民生路2段「星鑽交通中心」，範圍包含歷史建築濟生醫院，但因濟生醫院下方就是與億載金城同時代的「永固...

短影音風行限制級難防 嘉市府：加強親子教育

短影音盛行，青少年間流行的「抖音」、「小紅書」，但有許多內容都是限制級，議員要求嘉義市教育處應該教導孩子正確網路使用，提...

林保署帶領褒忠鄉民種植埔姜樹 年輕人不知此樹竟是故鄉名

雲林縣褒忠鄉保安林公園遭外來植物銀合歡入侵嚴重，破壞林相與功能，林業及自然保育署南投分署今天與褒忠鄉公所動員百餘鄉民剷除...

嘉義縣購物節累積消費破3.7億元 中獎名單11/8公布官網

嘉義縣政府結合縣內16大商圈及觀光工廠共同舉辦為期一個月的商圈聯合購物節活動，期間消費金額累計突破3.7億元，今天購物節...

台南青山漁港堤岸水母大爆發 倒立水母密集令人頭皮發麻

台南市將軍區青山漁港日來發現大批倒立水母，長達8公尺的堤岸邊滿滿都是，數量驚人，讓不少人嚇傻。這也是數天前民眾在青鯤鯓扇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。